Neemias Queta, dernier contrat garanti des Celtics

Il leur restait un contrat standard à décerner et c’est finalement Neemias Queta qui se le voit offrir, annoncent les Celtics. Cela signifie donc qu’il n’est plus en « two-way contract » et ce n’est pas si surprenant que cela, quand on sait que le Portugais a montré de belles choses quand il évoluait en NBA cette saison (4.6 points et 4.1 rebonds de moyenne, sur 26 matchs et en 11 minutes de jeu).

Sinon, l’intérieur de 24 ans partageait également son temps en G-League (pour 14.4 points, 8.8 rebonds, 3.3 passes, 1.9 contre et 1.1 interception de moyenne), aidant notamment les Maine Celtics à atteindre les Finals, disputées prochainement face au OKC Blue (de Ousmane Dieng et Olivier Sarr…).

Passé par les Kings auparavant, Neemias Queta devient ainsi le 15e et dernier contrat garanti de Boston et il prendra toujours place aux côtés de Kristaps Porzingis, Al Horford, Xavier Tillman et Luke Kornet dans la raquette celte. Même si le temps de jeu en playoffs du premier Portugais de l’histoire NBA devrait être très réduit.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Neemias Queta Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 15 8 44.7 0.0 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0 2022-23 SAC 5 6 66.7 0.0 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4 2023-24 BOS 26 11 61.4 0.0 70.8 1.8 2.4 4.1 0.5 1.8 0.4 0.4 0.6 4.6 Total 46 10 56.9 0.0 65.1 1.4 1.8 3.2 0.5 1.5 0.3 0.4 0.5 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.