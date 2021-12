Neemias Queta, premier portugais à jouer en NBA

Moment d’histoire ce vendredi pour le Portugal puisque Neemias Queta est devenu le premier portugais à fouler en parquet NBA. C’était dans la défaite des Kings face aux Grizzlies, et Doug Christie l’a lancé dans le grand bain pour huit minutes. A l’arrivée, cinq rebonds, une passe et un contre, mais hélas aucun point marqué avec un 0 sur 4 aux tirs.

« C’est un très grand accomplissement d’être capable d’aller sur le terrain, de prendre quelques repères et de jouer » a réagi le pivot de Sacramento. « J’ai l’impression que ça a mis du temps à venir. J’avais rêvé de ce jour depuis que j’ai commencé à jouer au basket et je suis vraiment heureux que ce soit arrivé aujourd’hui. »

Drafté en 39e position, Queta évoluait jusue là en G-League où il affiche 15.4 points, 8 rebonds et 2.2 contres de moyenne, mais les nombreuses absences liées au Covid lui ont permis de grappiller quelques minutes.

Une pensée pour les Portugais qui veillent tard

« Franchement, je pense que cela facilite beaucoup plus mon travail. Doug est un entraîneur qui donne les bases puis laisse les joueurs faire. C’est le type d’entraîneur avec qui je pense pouvoir me développer. J’apprécie vraiment de faire partie de ce groupe et d’être coaché par Doug ».

L’ancien intérieur de Utah State a aussi une pensée pour ses concitoyens qui veillent la nuit en espérant le voir jouer… « Là-bas, il est très tard… donc c’est très particulier le fait qu’ils restent debout pour me regarder. Je voudrais vraiment les remercier d’être debout, et de rester à mes côtés à chaque occasion. »