Avec son profil défensif, Neemias Queta séduit chez les Kings

Chaque année, la Summer League permet la découverte de joueurs un peu moins connus du grand public. Loin derrière les premiers choix que sont Cade Cunningham et Jalen Green, Neemias Queta a été appelé en 39e position de la dernière Draft par les Kings.

Queta a passé trois ans dans le programme NCAA. Dans ce laps de temps, le pivot portugais s’est installé comme titulaire indiscutable à Utah State. Un statut qui lui a permis de proposer des statistiques aux alentours de 13 points, 9 rebonds et 2 contres de moyenne.

Présenté comme un pivot défensif, le joueur de 22 ans a même établi une pointe à 3.3 contres par match lors de sa dernière danse dans l’Utah. C’est également dans ce rôle qu’il a commencé la Summer League dans le cinq majeur de Sacramento. « Il va faire quelques erreurs », avoue son entraineur Bobby Jackson sur NBC Sports. « Il essaye de comprendre la langue et le jeu car c’est différent de l’université. Mais il pose beaucoup de questions, il comprend et veut apprendre. C’est un bosseur. »

Avec 7.5 points de moyenne plus 6 rebonds et un contre en un peu plus de 20 minutes, Queta ne présente pas d’énormes chiffres mais s’avère tout de même précieux grâce à son rôle de pilier défensif.

En G-League l’année prochaine

Si certains jeunes n’osent pas s’imposer, le premier portugais de l’histoire de la NBA n’hésite pas à donner de la voix. « Je trouve ça normal », juge l’intéressé. « Dans toutes les équipes dans lesquelles j’ai joué, j’étais toujours l’un des plus vocaux. En tant que pivot défensif, je dois m’assurer d’être au bon endroit et de donner les indications aux gens quand je vois quelque chose. »

De bonnes habitudes à conserver prochainement en G-League. « Il est excellent. On lui demande de protéger la peinture, de prendre des rebonds, de contrer et d’être notre pilier défensif. Et c’est également ce que je vais lui demander en G-League cette année », note Jackson qui le retrouvera chez les Stockton Kings.

Car si le Portugais fait bonne impressio actuellement, Sacramento s’est blindé au poste 5 avec les arrivées de Tristan Thompson et d’Alex Len qui rejoindront la rotation en compagnie de Damian Jones derrière Richaun Holmes.