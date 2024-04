Leur saison régulière déjà « terminée », les Celtics veulent rester mobilisés

La saison passée, il avait dû regarder les playoffs depuis la Lettonie. « Je me disais que bien sûr, c’est bien de finir la saison plus tôt, mais il n’y a rien d’autre à faire. Qu’est-ce qu’il y a de mieux à faire que de jouer au basket ? Rien. Oui, on peut prendre des vacances. Mais c’est ce que j’aime », formule Kristaps Porzingis.

L’intérieur ne devrait pas ressentir le même manque cette saison et, au contraire, devoir patienter un moment avant de retrouver son pays natal. Après deux années d’absence, l’ancien joueur des Wizards va disputer les phases finales avec des ambitions encore plus affirmées que du temps où il évoluait à Dallas, avec les Mavs.

Dans le Texas, il avait connu deux qualifications, ce qu’il n’avait jamais expérimenté avec les Knicks, et autant d’éliminations dès le premier tour. Soit, en tout et pour tout, un total de 10 rencontres de playoffs disputées. Un total insignifiant si on le compare à ceux de ses coéquipiers à Boston : Jrue Holiday (70 matchs), Jayson Tatum (94), Jaylen Brown (105) ou encore Al Horford (167).

Avant même le démarrage des choses sérieuses, le Letton se retrouve dans une position inédite : évoluer dans une équipe qui n’a plus rien à jouer d’ici la fin de la saison régulière, car assurée de disposer de l’avantage du terrain pour l’ensemble de la suite des événements. Pas question pour autant de se relâcher.

« On doit tous être dedans. Je commence à monter en puissance à l’approche de la postsaison. On doit être au top de notre forme avant d’aborder cette compétition. L’enjeu est de taille, on doit se surpasser tous les soirs », réclame le géant, souhaitant atteindre son « meilleur niveau défensivement et offensivement ». Cette nuit, il a cumulé 12 points, 10 rebonds, 5 contres et 3 interceptions dans un match sérieux remporté face aux Blazers.

Une « bataille mentale »

Du sérieux, les Celtics n’en manquent pas cette saison, en particulier ces dernières semaines. Depuis le 1er février, ils n’ont perdu qu’à quatre reprises (pour 25 victoires).

Capables de gagner face aux Blazers en étant privés de Jayson Tatum, les hommes de Joe Mazzulla ont récemment battu les Kings malgré la mise au repos de cadres. Une dernière semaine abordable de compétition les attend : un déplacement chez les Bucks en crise, la réception des Knicks, puis des faibles Hornets et Wizards.

« C’est une bataille mentale. On a déjà décroché la première place. D’une certaine manière, on a fait notre travail pour la saison régulière. Mais maintenant, on se prépare mentalement pour les moments les plus importants. Il ne faut pas se relâcher, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Alors parfois, on doit faire comme s’il s’agissait d’un match de playoffs, alors que ce n’est pas le cas », réclame Jaylen Brown.

Ce dernier a par exemple apprécié le niveau de concentration du cinq de départ face à Portland, ainsi que l’apport des remplaçants, avec notamment les 20 points et 8 passes de Payton Pritchard. Clairement, cette équipe des Celtics ne semble pas vouloir flancher avant les playoffs.

Kristaps Porzingis se dit ainsi logiquement impatient d’y être. « Bien sûr, ce sera difficile, physiquement et mentalement. Mais si on veut atteindre nos objectifs, ce ne sera pas simple », rappelle l’intérieur, qui pourrait donc attendre juin avant de prendre son billet pour la Lettonie.