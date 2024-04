Un improbable héros chez les Celtics pour résister aux 40 points de De’Aaron Fox

Voilà ce qui ressemble à l’une des victoires les plus atypiques de la saison des Celtics. Privés de deux titulaires (Jaylen Brown et Derrick White), et avec des cadres au repos dans le dernier acte, les locaux ont trouvé un moyen de s’imposer sur le fil (101-100) face aux Kings d’un De’Aaron Fox déchaîné.

Le dernier geste a été signé par un acteur inattendu, Xavier Tillman, qui, d’un « floater », a redonné l’avantage à son équipe à sept secondes de la fin. Un tir synonyme de panier de la gagne, puisque ni De’Aaron Fox, Keegan Murray ou Colby Jones ne parviendront à répondre lors de l’ultime possession.

Les Celtics en terminaient avec une « drôle » de soirée au cours de laquelle ils ont compté jusqu’à 19 points d’avance. Vraiment solides défensivement après 12 minutes (27-15), les C’s ont semblé tranquilles pendant une bonne partie de la première période. Mais les Californiens, un poil plus adroits derrière l’arc, vont quand même réussir à rentrer au vestiaire avec seulement deux possessions de retard (54-50).

De’Aaron Fox à fond dans le final

Avant de se retrouver à nouveau en difficulté dans le troisième acte, durant lequel les Celtics ont recreusé l’écart, autour de la dizaine de points.

Avec de très belles séquences de jeu, où le ballon a passé du poste avec Kristaps Porzingis, pour ressortir vers l’un des rares shooteurs en forme de l’équipe, Payton Pritchard. Sur un lancer-franc, Oshae Brissett offrait le plus gros avantage de sa formation à six minutes de la fin (98-79). On pensait les Kings terminés, mais pas du tout. De’Aron Fox avait encore assez de gaz pour prendre de vitesse toute la défense adverse.

Intenable en pénétration, y compris main droite, le meneur va même se permettre de convertir à 3-points… avec la planche à 26 secondes de la fin, pour redonner l’avantage à son équipe. Malheureusement pour les Kings et lui, le soldat Tillman avait son mot à dire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des titulaires au repos. Avec encore 9 minutes à jouer avec 14 points d’avance, Joe Mazzulla a sorti Jayson Tatum pour offrir de rares minutes à Jordan Walsh. Le leader des Celtics ne reviendra pas en jeu malgré le retour au score des Kings. Kristaps Porzingis, Jrue Holiday et Al Horford, eux, ne rentreront même pas dans le quatrième quart-temps. Malgré la mise au repos des cadres, et des absences, la victoire est au bout pour les Celtics. « C’est bon pour l’alchimie de l’équipe, ce genre de moments. Et voir Joe tout enthousiaste sur la ligne de touche, c’était vraiment cool. C’est une bonne victoire pour nous », appréciait Kristaps Porzingis.

– Sam horreur. Pour sa 11e titularisation de la saison, le shooteur a connu une soirée terrible de maladresse. Malgré quantité de bonnes positions, il a raté, raté et insisté, insisté. Avec à l’arrivée, des ratios à faire froid dans le dos : 1/13 de loin, qui a alimenté la petite soirée d’adresse des Celtics dans le domaine (12/44), pour un 1/18 au total en 36 minutes. Jamais il n’avait pris autant de tirs dans un match en carrière. Inutile de préciser qu’il n’en avait jamais manqués autant non plus…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.