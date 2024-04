Les Bucks assurent qu’ils ne font pas exprès de perdre

C’est tout le paradoxe des Bucks. Toujours dauphins des Celtics à l’Est, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont validé cette nuit leur billet pour les playoffs. Ce qui aurait dû être validé depuis 15 jours l’est finalement au soir d’une 4e défaite d’affilée, la sixième en sept matches, et Milwaukee doit son billet à la défaite du Heat chez les Pacers.

« C’est un peu fou, on a l’impression que c’est la fin du monde, mais quand on regarde le classement, on est à la deuxième place, donc ce n’est pas aussi grave que tout le monde le pense » rappelle Bobby Portis. « Il faut juste faire quelques petits ajustements ici et là et garder confiance. Le plus important, c’est de rester confiant, et de jouer les uns pour les autres. »

À écouter Giannis Antetokounmpo, le moral de ses troupes est tout de même touché. « Ce n’est pas une bonne sensation », avoue-t-il. « Ce n’est vraiment pas un bon sentiment. L’ambiance dans l’équipe n’est pas bonne. Une fois que vous commencez à perdre des matches, vous devenez plus tendu, plus timide… Au final, il faut juste rester dans le coup. Redoubler d’efforts. Travailler plus dur. S’accrocher. Grâce à tout ça, on espère s’améliorer. »

Une seule petite victoire comme déclic ?

Auteur de 28 points et 15 rebonds face aux Knicks, le « Greek Freak » espère aussi que cette terrible période est un mal pour un bien. Et surtout qu’elle permette aux plus bosseurs d’entre eux de se faire violence.

« Mais, c’est bien. Il n’est pas nécessaire que les choses se passent toujours bien et que l’on gagne tous les matchs… Parfois, il faut en passer par là. Quand on est confronté à une telle adversité, on sait à quoi s’attendre dans les playoffs. C’est pareil dans la vie… Si vous êtes un travailleur, vous revenez à ce que vous savez faire de mieux, c’est-à-dire travailler plus dur. Si vous n’êtes pas un travailleur, vous allez probablement rester dans cette boucle pendant un certain temps. »

Pour Doc Rivers, une seule petite victoire peut servir de déclic. Pourquoi pas cette semaine face aux Celtics ou au Magic, dans des rencontres décisives pour le classement final.

« Il faut une victoire, il faut que quelque chose aille dans le bon sens », supplie l’entraîneur des Bucks. « Je suis déjà passé par là. Mais cette équipe est trop talentueuse, à mon avis, pour passer par là. Peu importe qui joue, ou pas. Dans toutes les équipes, il y a des joueurs qui se blessent. Je dois donc trouver une solution. »

Pour Doc Rivers, c’est impossible de calculer

Une chose est sûre, les Bucks assurent qu’ils ne « tankent » pas pour éviter le vainqueur du premier barrage du « play-in ». C’est à dire potentiellement les Sixers ou le Heat.

« Si nous gagnons des matches, tout se fera naturellement. Je peux vous garantir que nous n’essayons pas de ne pas gagner. C’est ainsi que j’ai toujours vu les choses. Il s’agit de gagner des matches et de s’arrêter là où ça s’arrête. Ce sera difficile, l’Est. C’est un fait. Le premier tour sera difficile. Le deuxième tour aussi » conclut Doc Rivers. « C’est pareil dans les deux conférences. La seule chose que nous ne faisons pas, c’est d’essayer de calculer, parce que c’est impossible de toute façon. Nous essayons simplement de gagner maintenant. Mais surtout, nous essayons de gagner, d’être en bonne santé et d’avoir un bon rythme. Si nous parvenons à faire ces trois choses, nous serons très heureux. »

Pour l’instant, il y a des blessés, aucun rythme et des défaites.