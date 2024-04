Pour Klay Thompson, une journée à la plage a tout changé

Enfin, les Warriors ont trouvé la bonne carburation. Après une saison de déboires notamment causés par la suspension de Draymond Green, la crise de confiance de Klay Thompson ou la blessure de Chris Paul, Golden State s’est refait une santé depuis le début du printemps avec une belle série de sept victoires en huit matchs.

Avec encore quatre matchs à jouer, la formation de Steve Kerr se rapproche ainsi de son bilan de la saison dernière (44v-38d) forte de ce 43e succès décroché cette nuit contre le Jazz (118-110). Sauf que contrairement à l’an passé, les Warriors vont devoir passer par le « play-in » afin d’espérer jouer les playoffs.

Le collectif de cette année est-il pour autant moins bon ? Steve Kerr et Klay Thompson sont persuadés du contraire. Avec cette série en cours, Golden State monte en régime au meilleur moment, avec davantage de certitudes.

« Nous sommes sans aucun doute une meilleure équipe. On joue un meilleur basket des deux côtés du terrain. Il y a une meilleure connexion, une meilleure cohésion. Il y a une bien meilleure atmosphère dans cette équipe », a déclaré Steve Kerr. « On va juste essayer de continuer à gagner et on verra ce qui se passera ».

Rien de mieux que la Floride pour se ressourcer

Parmi les principaux artisans de ce renouveau, comme il l’a encore montré cette nuit avec ses 32 points, Klay Thompson a pour sa part souligné l’importance d’arriver en « play-in » en pleine confiance pour disputer deux matchs couperets qui décideront du sort de cette saison.

« Je ne dis pas que nous sommes meilleurs que l’année dernière, car il reste à voir si on arrivera à aller au-delà des demi-finales de conférence Ouest. Mais je pense qu’on joue le meilleur basket qu’on a joué depuis début de saison, et on sera très confiants avant le play-in ».

Avec le recul, Klay Thompson constate que le bon début de série de Golden State a coïncidé avec un « road trip » de trois matchs à l’Est qui a débuté à Miami le 25 mars.

C’est donc en Floride que la mayonnaise aurait définitivement pris et que les corps ont pu se ressourcer avant ce nouveau défi, au cours d’une journée « off » à la plage, loin du tableau noir.

« Quand on est allé à Miami, et qu’on a passé cette journée à la plage, ça a vraiment tout changé », a-t-il ajouté. « Tu peux aller dans l’océan, jeter le ballon et nager, juste être libre et prendre du plaisir. Ça te libère l’esprit. C’était tellement plaisant d’être là-bas avec les gars, et juste partager une journée hors du terrain. Je pense que ça a été un gros tournant. Tout le monde a mis ses pieds dans le sable, comme pour former une base. C’était très important ».

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 73 30 42.8 38.3 91.9 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.6 1.5 0.4 17.4 Total 789 33 45.3 41.3 85.7 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.