Monte Morris veut arriver lancé pour les playoffs

Il n’a pas été titulaire une seule fois cette saison. Mais Monte Morris a prouvé, avec un temps de jeu plus conséquent, qu’il pouvait encore augmenter son rendement. Face aux Raptors cette semaine, les Wolves avaient laissé au repos Mike Conley. Si Nickeil Alexander-Walker a récupéré la place de titulaire, le meneur remplaçant a disposé de l’un de ses plus gros temps de jeu depuis son arrivée dans le Minnesota.

En 25 minutes, il a beaucoup apporté : son record cette saison avec 13 points (5/8 aux tirs dont 3/5 à 3-points), 5 passes et 4 rebonds. « Il y a clairement un bon côté avec l’absence de Mike. C’est quelque chose que nous espérions vraiment, que Monte soit sur le terrain, qu’il ait quelques minutes de plus et qu’il ait l’occasion de jouer avec des cinq différents », lâche Chris Finch.

Une expérience intéressante en playoffs

Ce dernier se dit satisfait de l’apport du joueur de 28 ans, mais semble regretter que « parfois, l’occasion ne se soit pas présentée ». Comme Mike Conley joue environ 30 minutes par rencontre, Monte Morris doit attendre son tour. Mais les Wolves sont bien au courant du parcours du joueur, qui a connu plusieurs campagnes de playoffs avec les Nuggets, dont une finale de conférence perdue face aux Lakers en 2020.

Autrement dit, les moments chauds, le meneur passé brièvement par les Pistons en début de saison connaît. « Ces prochains matchs sont importants pour me préparer aux playoffs. J’ai joué de gros matchs de playoffs, donc je sais dans quel rythme il faut être. Je dois être plus agressif pour être dans le bon rythme une fois que les playoffs arriveront », affiche celui qui tourne à 39% de réussite derrière l’arc en carrière.

Encore le meilleur ratio « assist-to-turnover »

Une adresse longue distance dont les Wolves auraient tort de se priver. En témoigne Anthony Edwards : « Il peut vraiment shooter et on en a besoin. Surtout lui et J-Mac (Jordan McLaughlin). Ils savent très bien shooter. Je lui dis simplement de faire confiance (en son tir). Si tu es ouvert, laisse-toi aller et ne réfléchis pas. »

Le meneur de jeu sait faire. En playoffs, profitant des absences de Jamal Murray, il avait bouclé plusieurs campagnes à 14 points de moyenne. Il avait notamment eu l’occasion de se montrer, lors d’un premier tour mémorable face au Jazz (cf le duel Jamal Murray – Donovan Mitchell), et il y avait défié Mike Conley et Rudy Gobert. « J’aime le lien qui existe entre Rudy et lui », assure Monte Morris, en disant aimer la patience de Mike Conley : « Le fait d’avoir un meneur de jeu vétéran devant moi est un privilège. »

Et un privilège pour les Wolves d’avoir deux joueurs de ce profil. « Ils n’ont pas besoin d’avoir le ballon dans les mains, mais quand ils l’ont, ils font toujours le bon choix et sont efficaces. (Morris) joue sans problème avec ou sans ballon », poursuit Chris Finch, dont le meneur remplaçant affiche encore cette saison le meilleur ratio « assist/turnover » de la ligue.

Monte Morris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DEN 3 8 66.7 0.0 100.0 0.0 0.7 0.7 2.3 0.3 1.0 0.3 0.0 3.3 2018-19 DEN 82 24 49.3 41.4 80.2 0.4 1.9 2.4 3.6 1.2 0.9 0.6 0.1 10.4 2019-20 DEN 73 22 45.9 37.8 84.3 0.3 1.6 1.9 3.5 1.0 0.8 0.7 0.2 9.0 2020-21 DEN 47 26 48.1 38.1 79.5 0.2 1.8 2.0 3.2 1.0 0.7 0.7 0.3 10.2 2021-22 DEN 75 30 48.4 39.5 86.9 0.4 2.7 3.0 4.4 1.2 0.8 1.0 0.2 12.6 2022-23 WAS 62 27 48.0 38.2 83.1 0.4 3.0 3.4 5.3 1.2 0.7 1.0 0.2 10.3 2023-24 * All Teams 27 15 40.9 36.2 70.6 0.2 1.4 1.6 2.2 0.4 0.7 0.2 0.2 5.2 2023-24 * MIN 21 16 42.4 40.4 73.3 0.2 1.3 1.5 2.5 0.5 0.8 0.2 0.2 5.4 2023-24 * DET 6 11 36.4 18.2 50.0 0.3 1.7 2.0 1.3 0.2 0.2 0.3 0.2 4.5 Total 369 25 47.7 39.0 82.5 0.4 2.1 2.5 3.9 1.1 0.8 0.8 0.2 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.