Le 23 août 2020, le duel Donovan Mitchell – Jamal Murray entre dans l’histoire

Avant le sacre des Lakers, c’est le duel entre Donovan Mitchell et Jamal Murray qui avait animé les débats dans la fameuse « bulle », imaginée et installée pour finir une saison 2019/2020 coupée dans son élan par la pandémie.

Le premier tour qui opposait Denver et Utah va offrir un affrontement historique entre les deux joueurs, avec des coups de chaud mémorables.

Dans le Game 4, le 23 août 2020, Mitchell poursuit sur sa lancée (57 points dans le Game 1) en commençant le match très fort, avec 9 des 16 premiers points du Jazz, face à une domination des Nuggets. Murray répond rapidement et enfonce le clou en troisième quart-temps.

Néanmoins, l’équipe d’Utah est portée par son adresse à 3-pts et elle prend le large dans la seconde partie de rencontre. Il y a même plus de dix points d’écart, avant que le meneur de jeu de Denver enchaîne 7 points de suite, pour éviter que les hommes de Michael Malone ne lâchent.

Jamais deux adversaires n’avaient autant marqué dans une série de playoffs

Dans le « money time », ce sont évidemment les deux hommes qui prennent les commandes du jeu. Murray enfile deux paniers primés de suite ? Mitchell n’est pas loin et colle 11 points d’affilée.

Ce dernier va finir la partie avec 51 points à 15/27 au shoot, quand Murray affichera 50 unités à 18/31 au shoot et 9/15 à 3-pts ! C’est un duel de légende puisque jamais dans l’histoire de la NBA, dans une rencontre de playoffs, deux adversaires n’avaient passé la barre des 50 points.

Finalement, Utah s’impose dans cette quatrième manche (129-127) et fait ainsi le break dans la série (3-1). Sauf qu’on sait que les Nuggets reviendront dans la série et l’emporteront à l’issue du Game 7.

Quant à Mitchell et Murray, ils termineront ce premier tour avec 475 points marqués à eux deux (254 pour le premier, 221 pour le second), soit le plus important total jamais enregistré par deux adversaires dans une série de playoffs.

« C’était un duel incroyable. Il porte son équipe à chaque match, victoire ou défaite », avait déclaré Murray, en rendant hommage à Mitchell. « Il se bat et il faut respecter ça. On se parle en dehors des terrains aussi. On est tous les deux chez adidas, on se voit souvent. Je le respecte beaucoup. C’était une super bataille et ce ne sera pas la dernière : on espère s’affronter encore longtemps. Il élève mon niveau de jeu, j’élève le sien. On se tire la bourre et c’est fun. On tire le meilleur de l’autre. »