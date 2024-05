Monte Morris commence enfin sa saison

Son dernier match remontait au 31 mars 2023, avec les Wizards. C’est peu dire que Monte Morris commençait à trouver le temps long. Face aux Hornets, il a enfin pu commencer sa saison et porter le maillot de Detroit pour la première fois.

Il était logiquement nerveux. « J’ai eu du mal à dormir mardi soir. Je me demandais à quoi allait ressembler mon premier panier, ou même si j’allais marquer », confiait-il après la rencontre.

Dès le premier quart-temps, après un écran, il a trouvé le chemin du cercle, avec un panier primé. « J’ai simplement lu la défense. Ils ont un peu raté leur couverture défensive et j’ai envoyé. J’ai confiance en mon travail », explique Monte Morris.

Premier match, première victoire

Natif du Michigan, donc impatient de jouer pour les Pistons, le meneur de jeu a terminé avec 7 points à 3/4 au shoot en 11 minutes. La fin d’une longue période à l’infirmerie : des blessures au dos l’ont privé de la présaison. Ensuite, c’est son quadriceps droit qui le gêne en octobre. Si bien qu’il doit recevoir une injection de PRP (plasma riche en plaquettes) pour soulager son élongation.

« Ça fait du bien. Ce n’est que le début. Je prends encore la température et je vais progresser », annonce-t-il. « C’est tellement agréable de rejouer au basket. Ça fait tellement longtemps, depuis le 31 mars, à cause de cette rechute en présaison. Ce ne fut pas facile. J’ai passé des heures à travailler même quand je ne pouvais pas sauter. Là, j’étais à l’aise pour shooter et mes jambes n’étaient pas trop fatiguées, pas autant que je le pensais, ce qui est bon signe. Je vais monter en pression tout doucement. »

Pour ne rien gâcher, les Pistons ont gagné. Ce n’est pas tous les jours : c’est seulement le cinquième succès de la saison, en 44 matches…

« J’étais tellement enthousiaste sur le banc », raconte-t-il face au 12-2 de Detroit pour conclure. « C’était dur d’être comme ça quand j’étais en tenue civile car je ne me battais pas avec les gars. J’avais le maillot, je ne voulais pas m’asseoir, je voulais fêter ça avec les gars. Quand on est content pour le voisin, c’est contagieux. »

Un vétéran de plus pour les jeunes Pistons

Monte Morris estime même qu’avec le retour de Cade Cunningham – absent depuis presque trois semaines -, les Pistons vont entrer dans une « dynamique totalement différente ». Il sera de toute façon difficile de faire pire que durant la première partie de saison…

Avec son expérience qui n’est pas si énorme (343 matches de saison et 48 de playoffs) mais reste importante pour un jeune groupe, l’ancien joueur de Denver peut être précieux pour Monty Williams.

« Il sait jouer, il a son rythme. Son calme et son expérience sont clairement des choses dont on va avoir besoin et ça fait plaisir de le voir sur le parquet », commente le coach des Pistons. « C’est un joueur stable qui sait finir les quart-temps, et on a des problèmes dans ce domaine », remarque Bojan Bogdanovic. « Il sait lire les situations. Beaucoup des jeunes vont profiter de ça, de son leadership. C’est un vétéran de plus. »

Monte Morris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DEN 3 8 66.7 0.0 100.0 0.0 0.7 0.7 2.3 0.3 1.0 0.3 0.0 3.3 2018-19 DEN 82 24 49.3 41.4 80.2 0.4 1.9 2.4 3.6 1.2 0.9 0.6 0.1 10.4 2019-20 DEN 73 22 45.9 37.8 84.3 0.3 1.6 1.9 3.5 1.0 0.8 0.7 0.2 9.0 2020-21 DEN 47 26 48.1 38.1 79.5 0.2 1.8 2.0 3.2 1.0 0.7 0.7 0.3 10.2 2021-22 DEN 75 30 48.4 39.5 86.9 0.4 2.7 3.0 4.4 1.2 0.8 1.0 0.2 12.6 2022-23 WAS 62 27 48.0 38.2 83.1 0.4 3.0 3.4 5.3 1.2 0.7 1.0 0.2 10.3 2023-24 * All Teams 33 14 40.5 38.6 68.4 0.2 1.5 1.7 2.1 0.4 0.6 0.2 0.3 5.0 2023-24 * MIN 27 15 41.7 42.4 70.6 0.2 1.5 1.7 2.3 0.5 0.7 0.2 0.3 5.1 2023-24 * DET 6 11 36.4 18.2 50.0 0.3 1.7 2.0 1.3 0.2 0.2 0.3 0.2 4.5 Total 375 25 47.7 39.1 82.4 0.4 2.1 2.5 3.8 1.1 0.8 0.8 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.