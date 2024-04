Avec un calendrier facile, les Sixers s’offrent une chance de retrouver le Top 6

Si l’essentiel pour les Sixers, en cette fin de saison régulière, est bien évidemment de retrouver un Joel Embiid en pleine santé, ce succès arraché à Miami a une importance particulière. Déjà parce qu’il permet de se rassurer sportivement, après une période compliquée sans le MVP 2023.

« L’environnement n’était pas facile et c’est une équipe très athlétique et physique, qui nous a mis dans les cordes, qui n’a pas cessé de nous frapper. On a réussi à s’en sortir », se réjouit Nick Nurse. « On a eu l’impression que ce match aurait pu nous échapper à certains moments. On a tenu bon et on l’a fait avec intensité et pression. »

Ensuite, cette victoire signifie un rapprochement au classement des deux équipes. Philadelphie occupe la 8e place, derrière Miami 7e, et il n’y a plus que 0.5 match d’écart. En clair, les Sixers pourraient rapidement dépasser le Heat, voire Indiana, 6e, qui n’a qu’une victoire d’avance sur eux.

Profiter d’un Indiana – Miami pour les doubler

La perspective de rejoindre le Top 6, et donc d’obtenir une qualification directe pour les playoffs, est ainsi plus que possible pour Joel Embiid et sa bande.

« On se fiche de la place à laquelle on va finir », répond pourtant le pivot. « Personnellement, je n’étais pas obligé de revenir mais je veux jouer. J’aime le basket et je veux être sur le parquet. Évidemment, je préférerais éviter le play-in, mais on y est pour l’instant et si ça confirme, ça ne change rien. L’objectif, c’est de gagner tous les matches, donc peu importe le classement. Je trouve qu’on a nos chances. »

Ce qui permet, enfin, d’y croire vraiment, c’est le calendrier de la fin de saison. Les Sixers vont affronter des équipes faibles et déjà en vacances : Memphis, San Antonio, Detroit et Brooklyn.

Il n’y a qu’un match à Orlando face à une équipe bien placée pour la postseason. Dans le même temps, ce dimanche, Miami et Indiana se retrouvent. Clairement, il y a un coup à faire.

« On essaie de gagner des matches pendant que certains joueurs sont absents. Il faut qu’on soit en bonne santé et, ensuite, on trouvera des solutions », annonce Kyle Lowry. « Pour l’instant, on essaie de s’améliorer au quotidien et de gagner des rencontres. »