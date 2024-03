Des Celtics flambant neuf à Chicago

Même en « back-to-back » et avec leur stratégie de mise au repos alternée de leurs cadres, les Celtics continuent de gagner, eux qui l’ont emporté pour la neuvième fois d’affilée, sur le parquet des Bulls (124-113).

Cette fois-ci, si Jaylen Brown et Kristaps Porzingis n’étaient pas de la partie, comme Jrue Holiday, Jayson Tatum (26 points, 6 passes) et Al Horford (23 points, 8 rebonds) étaient eux bien en tenue, afin d’encadrer les Sam Hauser (23 points), Derrick White (17 points, 6 passes) et autres Payton Pritchard (15 points, 8 passes), contre les coéquipiers de DeMar DeRozan (28 points, 9 passes, 6 rebonds).

Tout proche de valider officiellement sa première place à l’Est, Boston n’en finit plus d’impressionner collectivement et dans le jeu. Chicago, pourtant jamais simple à négocier dans sa salle, n’a pu que se casser les dents sur le rouleau compresseur celte, en tête quasiment tout le match et que l’on n’a jamais vraiment senti inquiété, même quand l’écart n’était que d’une possession après la pause .

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Boston au sommet de son art. C’est à se demander ce qui peut bien arriver à cette équipe des Celtics, tant elle semble sûre de sa force et maître de son basket. Se permettant maintenant de faire tourner pour reposer ses joueurs-clés, la franchise celte a encore un coup d’avance –pour ne pas dire plusieurs– sur ses adversaires, alors que les remplaçants chargés de faire « oublier » les titulaires au repos parviennent presque systématiquement à briller, comme si de rien n’était. Une machine parfaitement rodée et huilée, qui fonce tout droit vers un parcours de playoffs mémorable.

– Chicago puni à 3-points et au rebond. Les Bulls n’ont pas été ridicules devant leur public, mais ils sont finalement tombés sur des adversaires plus précautionneux, plus réguliers et plus tueurs qu’eux. Bref : sur une équipe plus forte, qui n’a pas manqué de sanctionner la franchise de l’Illinois dans deux compartiments : les 3-points, car les 21 paniers primés des Celtics font très mal en comparaison avec les 9 des Bulls ; et le rebond, puisque les 12 prises offensives des C’s leur ont apporté pas moins de 23 points. À l’arrivée, de telles différences pèsent lourd dans la balance.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.