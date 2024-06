Jrue Holiday et sa sensation de « bras mort »

« Je ressens quelque chose, c’est certain » a confié la nuit dernière Jrue Holiday, quand le Boston Globe lui a demandé si sa gêne à l’épaule droite devait être prise au sérieux.

Cela fait effectivement trois matchs que les Celtics doivent se passer de leur meneur, qui s’est blessé à cette articulation le week-end dernier à Washington, sur un écran. Depuis, il a la sensation d’avoir un « bras mort » et il lui faut, dans un premier temps, se reposer pour soulager cette douleur.

Pour l’heure, il n’y a donc pas de date précise quant au retour de Jrue Holiday mais, compte tenu des résultats de Boston, solide leader de la conférence Est (onze matchs d’avance sur les Bucks) et meilleure équipe de la ligue (56-14), il n’y a pas d’urgence.

Une éligibilité à aller chercher

« Je veux toujours jouer » assure néanmoins le champion 2021. « C’est une partie de la raison pour laquelle je joue au basket, mais c’est aussi pour maintenir le rythme. Parfois, quand vous êtes absent pendant longtemps, vous perdez le rythme. Mais j’ai la sensation d’être sur une bonne dynamique et je veux continuer de jouer. »

D’autant que Jrue Holiday (12.8 points, 5.4 rebonds, 4.9 passes) a encore besoin de disputer quatre matchs, sur les douze derniers des Celtics, pour être éligible pour les récompenses de fin de saison, toujours importantes pour le palmarès et pour le compte en banque. En cas de sélection dans une All-Defensive Team, il débloquerait par exemple un bonus d’environ 140 000 dollars.

Comme Joe Mazzulla indique que son joueur de 33 ans « est en bonne forme, se débrouille bien et progresse physiquement« , on peut alors l’imaginer rejouer d’ici le mois d’avril. Pourquoi pas au retour du road-trip de six matchs de Boston ?

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.9 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.3 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.1 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.7 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 Total 975 33 46.3 37.1 78.4 1.0 3.2 4.2 6.4 2.2 1.4 2.7 0.5 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.