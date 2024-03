La marque de Stephen Curry signe la star universitaire MiLaysia Fulwiley

Curry Brand et Under Armour gardent un œil sur la prochaine génération, chez les garçons comme chez les filles. La dernière finale de la Conférence SEC entre LSU et South Carolina a permis à MiLaysia Fulwiley de confirmer son potentiel en terminant meilleure marqueuse du match (24 points), faisant admirer son tir extérieur.

De quoi convaincre le meneur des Warriors, via son équipementier, de la signer chez Curry Brand. C’est la première athlète NCAA signée de la sorte, sur un contrat pluriannuel qui débutera à l’occasion du tournoi NCAA final.

« Elle bouscule le basket féminin avec sa façon de jouer et de se déplacer sur le terrain. Elle a un style unique et un certain flow dans son jeu que peu de gens ont vu depuis longtemps », a déclaré Stephen Curry, en tant que président de Curry Brand.

À noter tout de même que MiLaysia Fulwiley était déjà liée à Stephen Curry pour avoir joué dans son équipe AAU, la « Team Curry », également sponsorisée par Curry Brand. Par ailleurs, c’est la deuxième athlète signée par la marque de Stephen Curry après De’Aaron Fox, le meneur All-Star des Kings.