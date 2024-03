Jonathan Kuminga ne veut pas que les Warriors baissent les bras sans Stephen Curry

Les Warriors ne sont pas la même équipe sans Stephen Curry, le scoring et le pouvoir d’attraction du shooteur étant la base du jeu de Golden State. Ça s’est encore vu cette nuit, avec la quatrième défaite en quatre matchs manqués par le double MVP cette saison. À domicile, face à des Spurs privés de Victor Wembanyama et Devin Vassell…

« C’était compliqué » admettait Steve Kerr. « Nous n’avons jamais eu d’emprise sur le match. Je n’ai pas eu l’impression que nous avions de la confiance ou de l’énergie. Leur rythme et leurs mouvements nous ont gênés et que nous avons eu quelques ratés. J’ai eu l’impression que nous n’étions jamais vraiment dans le match ».



La bonne nouvelle, c’est que l’entorse de Stephen Curry n’est pas trop grave et qu’il sera ré-examiné mardi par le staff médical des Warriors. Il pourrait donc être de retour dès mercredi, face aux Mavericks.

En attendant, il va rater le deuxième duel face aux Spurs, lundi, et les Warriors, qui sont retombés à la 10e place de la conférence Ouest avec 33 victoires pour 30 défaites, vont devoir trouver des moyens de gagner sans lui. Devenu la deuxième arme offensive de Golden State cette saison, Jonathan Kuminga (26 points à 10/17 au tir) ne veut pas que ses coéquipiers baissent la tête en attendant simplement le retour du leader…

« Je pense que nous avons une grande équipe capable de rivaliser avec n’importe qui », assure le Congolais, dans des propos rapportés par NBC Sports, qui a quand même vu que l’accès au cercle était beaucoup plus compliqué quand Stephen Curry n’était pas dans les parages et que les défenses pouvaient fermer la raquette. « Bien sûr, nous allons ressentir l’absence de Steph, mais ce n’est pas parce qu’il ne joue pas que nous devons perdre. Il est évident qu’il entre en jeu et change la donne, mais ce n’est pas parce qu’il nous manque que nous devons perdre. »