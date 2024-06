Ime Udoka souligne les progrès de ses jeunes Rockets

Actuellement douzièmes de la conférence Ouest, à cinq victoires du « play-in » à l’heure de ces lignes, les Rockets n’ont pas encore mathématiquement dit adieu aux playoffs. Mais ils semblent tout de même mal partis pour atteindre leur « objectif lune », celui annoncé en début de saison.

Après les grands mouvement de l’été passé, notamment l’arrivée des vétérans Fred VanVleet, Dillon Brooks et Jeff Green à l’intersaison et la nomination du coach Ime Udoka en amont, la jeune troupe texane a encore du chemin à parcourir, et des erreurs à commettre pour mieux les gommer, avant de pouvoir viser les sommets de la Ligue.

« Je savais où je mettais les pieds. J’avais bien compris que ça n’allait pas arriver du jour au lendemain », avance Ime Udoka dans The Athletic. « Quand on se repose sur autant de jeunes joueurs, on essaie constamment d’instiller les bonnes habitudes de jeu qui pourront leur servir toute leur carrière. J’ai entraîné des équipes de vétérans et même avec eux, il faut continuellement briser des habitudes et des manies. Ça prend un peu plus de temps avec les jeunes. Chacun grandit à son rythme. Il faut rester positif. On peut de plus en plus apercevoir des bribes de ce qu’on pourra devenir à terme. »

Équipe de série s’il en est, avec par exemple trois défaites de suite, puis six victoires de rang, avant de perdre de nouveau trois fois de suite, rien que pour démarrer la saison, les Rockets continuent de progresser. À leur rythme. Et ce, derrière leurs deux stars montantes, Alperen Sengun à l’intérieur et Jalen Green à l’extérieur.

« Que ce soit Alpi qui grandit dans son rôle au poste bas, qui s’adapte aux différents schémas défensifs qu’on lui propose, ou Jalen [Green], qui apprend à moins jouer avec le ballon avec un vrai meneur à ses côtés. On a plusieurs gars qui s’adaptent encore à un nouveau rôle, à des choses qu’ils n’étaient pas habitués à faire récemment. »

Sengun et Green attendus au tournant

Auteur d’une performance mémorable contre Victor Wembanyama, avec 45 points, 16 rebonds et 5 interceptions, Alperen Sengun prend de plus en plus d’épaisseur dans le jeu des Rockets. D’année en année, il progresse pour figurer à 21 points, 9 rebonds et 5 passes dans sa troisième campagne. Un All-Star en devenir et un candidat très crédible pour le trophée de Most Improved Player.

« J’ai travaillé avec Joel [Embiid] mais aussi Tim Duncan et LaMarcus Aldridge et j’ai joué avec et contre un paquet de scoreurs au poste bas. Mais le seul qui rivalise avec lui, dans le jeu globalement et leur polyvalence, c’est Joël (Embiid) » assure Ime Udoka. « Mais Joël n’est même pas le passeur qu’est Alperen. En tout cas, quand je l’entraînais, car il a progressé depuis. Mais c’est un luxe d’avoir un gars qu’on peut faire jouer n’importe où sur le parquet. Quand il progressera au tir, ça ouvrira encore le terrain pour lui et l’équipe. Car les défenses se sont adaptées face à nous et se focalisent sur lui, pour nous obliger à marquer à 3-points. Il apprend encore à maîtriser ces situations : quand passer face à la prise à deux ou trouver le bon équilibre entre les post-up, les pick & roll ou le jeu sans ballon… »

Dans le cas de Jalen Green, on ne peut qu’observer une régression, au moins statistique. Passé de 22 à 18 points par match, l’arrière dunkeur des Rockets est surtout en fait en train de se remodeler. S’il veut en effet faire partie du projet qui se met en place à Clutch City, il va devoir devenir un joueur plus complet et plus efficace sans ballon. Et plus seulement cette étoile filante qui fait uniquement le show…

« Le plus important pour lui, c’est de lire le jeu et de voir ce que la défense lui propose. C’est sa plus grande marge de progression, la lecture du jeu. On sait qu’il peut marquer des points s’il a la balle dans les mains tout le temps mais on veut une attaque équilibrée donc on veut qu’il ait un jeu plus complet et plus efficace. Pour l’être, il faut lire le jeu et s’adapter à la défense, ne pas simplement faire que du pick & roll, ou que de l’isolation, ou que du sans ballon. Mais tous en même temps. »

Une classe biberon qui a du jus

Chez les rookies, les Rockets ont également du talent à revendre. Auteur d’un mois de février à 11 points, 9 rebonds et 3 passes de moyenne, Amen Thompson est par exemple un « prospect » que le staff texan veut pouponner. Sans griller d’étape. Pour le faire exploser dans deux ou trois ans !

« Pour Amen, c’est le tir qu’il faut bosser. C’est ça qui lui permettra de passer un nouveau cap, car il a déjà le physique et le talent. Mais si les défenses adverses respectent son tir, ça va ouvrir son jeu. Mais défensivement, il a déjà bien fait la transition vers la NBA, en vitesse, qualités athlétiques et en finition au cercle. Il peut déjà apporter dans ces aspects, même sans un tir encore stabilisé. »

Au rayon explosivité et qualités athlétiques, Cam Whitmore n’est pas en reste. Le rookie sorti de Villanova tourne déjà à 12 points et 4 rebonds de moyenne. Mais ce scoreur invétéré doit encore canaliser son énergie pour le bien du collectif.

« Avec Cam, il s’agit de l’implication défensive. Il fait partie de nos jeunes gars qui commettent encore trop d’erreurs défensives. Mais il a les atouts physiques, la taille, la puissance, et tout ce qu’il faut pour être un gros défenseur, polyvalent. Il doit encore apprendre à défendre collectivement, et pas seulement son joueur en duel. Offensivement, on lui parle de sa sélection de tirs car en début de saison, le ballon s’arrêtait lorsque ça arrivait à lui, mais il a progressé » conclut ainsi l’entraîneur.