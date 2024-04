Enfin dans la rotation des Rockets, Cam Whitmore sait qu’il doit progresser en défense

MVP de la Summer League de Las Vegas, Cam Whitmore s’était mis à rêver du trophée de « Rookie de l’année ». Ça aurait été une belle revanche pour le 20e choix de la dernière Draft, qu’on attendait beaucoup plus tôt…

Mais ce qu’il se passe à Las Vegas reste souvent à Las Vegas, et l’ancien de Villanova ne faisait pas partie de la rotation d’Ime Udoka en début de saison. Il n’est ainsi rentré en jeu que lors de 7 des 30 matchs de Houston entre octobre et décembre, sauf que la blessure de Tari Eason a poussé le coach de Houston à revoir ses rotations.

Alors qu’il était jusque-là principalement utilisé en G-League (26.2 points de moyenne à 48% de réussite, 6.8 rebonds et 3.0 passes de moyenne en 13 matchs), Cam Whitmore a réintégré l’équipe première.

« C’est compliqué parce que j’aime le basket et je veux jouer au basket », explique le rookie. « Au bout du compte, il faut juste être patient. C’est tout ce qu’on peut faire. »

Du boulot en défense

Patient, Cam Whitmore a donc enfin récupéré du temps de jeu en janvier, tournant à 10.9 points de moyenne à 49% de réussite dont 39% de loin. Le problème, c’est que les Rockets ne sont pas aux mieux sur la période, avec 4 victoires en 10 matchs mais un seul succès (à Detroit, de peu), sur leur dernier « road trip » de six matchs.

Avant le Nouvel An, les Rockets affichaient ainsi la 6e meilleure défense de toute la ligue. Ils ne sont plus que 16e depuis. Évidemment, ce n’est pas uniquement la faute de Cam Whitmore, mais son apport dans le domaine n’a rien à voir avec celui de Tari Eason. Ce dont il est bien conscient…

« Ma concentration en défense », répond-il ainsi au Houston Chronicle sur ce qu’il doit améliorer en priorité. « C’est vraiment ça. Je dois vraiment me concentrer quand on est en défense. Une fois que j’aurai appris cela, tout le reste se mettra en place. C’est la chose la plus importante, la concentration défensive. »

Surtout s’il veut rester dans la rotation d’Ime Udoka lorsque Tari Eason sortira de son côté de l’infirmerie.

Cam Whitmore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 47 19 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3 Total 47 19 45.4 35.9 67.9 0.9 2.9 3.8 0.7 1.4 0.6 1.0 0.4 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.