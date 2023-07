Cam Whitmore nommé MVP de la Summer League de Las Vegas

Première revanche pour Cam Whitmore. Sélectionné tardivement lors de la dernière Draft (20e choix), alors qu’il était attendu dans le Top 10 (voire carrément dans le Top 5 par certains), le rookie des Rockets vient effectivement d’être désigné MVP de la Summer League de Las Vegas, succédant du même coup à Keegan Murray.

À quelques heures de sa finale contre les Cavs, l’ancien de Villanova a en effet brillé, avec 20.4 points, 5.6 rebonds, 3.0 interceptions et 2.2 passes de moyenne (à 47% au shoot, dont 29% à 3-points, et 63% aux lancers-francs).

Sans surprise, l’ailier de 19 ans, considéré comme un potentiel « steal » dans la Draft 2023, obtient également une place dans le meilleur cinq de la compétition. Cam Whitmore est accompagné par Keyonte George (Jazz), Sam Merrill (Cavaliers), Hunter Tyson (Nuggets) et Orlando Robinson (Heat).

La « All-Summer League Second Team » se compose quant à elle de… six joueurs, en raison d’une égalité entre Max Christie (Lakers) et Xavier Moon (Clippers). Les quatre autres noms qui y figurent ? Emoni Bates (Cavaliers), Jabari Smith Jr. (Rockets), Javon Freeman-Liberty (Bulls) et Jalen Wilson (Nets).