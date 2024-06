Alors que son frère avait magnifiquement débuté la saison, c’est au tour d’Amen Thompson de se faire un prénom dans cette deuxième partie de saison. À Houston, le 4e choix de la dernière Draft est sur le point de s’imposer comme 6e homme par sa polyvalence, son volume de jeu, et sa créativité. Dans la victoire face aux Suns, il a joué 33 minutes. C’est habituellement le temps de jeu d’un titulaire, et il a apporté 15 points, 10 rebonds, 2 contres et 1 interception. La veille, face aux Pelicans, il avait inscrit 22 points.

« Il progresse de soir en soir » estime Ime Udoka. « Il nous apporte de la polyvalence. Quand Dillon (Brooks) prend sa 4e faute, il faut un autre défenseur pour s’occuper de Booker et Durant. Il a contré Booker. Il a contré Durant. Il a contré Bol. C’est rare de contrer ces gars. Son activité des deux côtés est remarquable ».

Un spécialiste du rebond offensif

Incroyablement athlétique, comme son frère, mais davantage créatif qu’Ausar, Amen a deux fusées sous les chaussures, et il est réellement impressionnant au rebond offensif. Sa combinaison de détente et de timing lui permet d’arracher des rebonds et d’offrir des possessions supplémentaires à son équipe.

« Je fais tout le nécessaire pour qu’on gagne », répond Amen Thompson à propos de son activité. « Qu’il s’agisse d’aller au rebond ou de défendre, je dois le faire. S’il s’agit de marquer, c’est ce que je vais faire. Faire une passe ? C’est ce que je vais faire… Désormais, ils font des écrans retards sur moi. Je dois me battre pour les rebonds, maintenant. J’ai l’impression que, même si je n’obtiens pas de rebonds, cela aide Alpi (Şengün), Jalen (Green) et Jabari (Smith Jr.) pour en prendre ».

Face aux Suns, Amen Thompson est entré en jeu pour la 14e fois de suite, et ce qui est intéressant, c’est que le retour de Fred VanVleet n’a pas rogné sur son temps de jeu. Ime Udoka veut des gars qui se sacrifient en défense, et le rookie prend du temps de jeu à Jalen Green…

Les qualités pour briller en NBA

« Il peut très bien défendre sur les postes 1 à 4 » apprécie son coach. « Petit à petit, il joue de plus en plus, et il gagne en confiance. S’il y a bien quelque chose qui se transpose facilement en NBA, c’est la polyvalence défensive et les qualités athlétiques. C’est qu’on voit avec lui. »

Depuis 15 rencontres, Amen Thompson tourne 11.5 points, 8.5 rebonds, 3.4 passes et 1.4 interception de moyenne en 26 minutes par match. De quoi rend fier son leader.

« C’est incroyable de le voir évoluer soir après soir », insiste Fred VanVleet. « Il est de plus en plus à l’aise. Il est tellement plus sûr de lui à certains spots et il comprend ce que le coach attend de lui et ce que les défenses lui donnent. Et sur le plan défensif, c’est devenu un problème quand il est sur le porteur de balle. Il est capable de défendre sur Book et KD, de contrer Bol Bol… Il dunke, il crée du jeu… Il est incroyable ! »