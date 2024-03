Jusuf Nurkic reproche aux arbitres d’avoir gâché son record

Jusuf Nurkic ne comprend pas. Le pivot des Suns a réalisé un énorme match face au Thunder, où il a imposé ses muscles et sa présence dans la raquette, avec 31 rebonds ! Mais c’est un autre chiffre de sa ligne de statistiques qui a retenu son attention : ses lancers-francs. Pourquoi ? Parce qu’il termine avec un 0/0…

Avec autant de contacts, de batailles sous le cercle et dans une rencontre aussi physique, ne pas avoir obtenu une seule tentative reste une énigme pour lui.

« Je tente de faire de mon mieux, mais quand on prend 13 rebonds offensifs et 16 tirs et qu’on n’a aucun lancer-franc, c’est bizarre », commente l’ancien pivot de Portland. « Je me donne à fond et j’ai l’impression que je subis autant de fautes que d’autres joueurs dans la ligue. J’aurais voulu au moins un lancer-franc. Même pas un, donc ? Ce n’est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière malheureusement. »

Frank Vogel, lui, pense à Kevin Durant. La star de Phoenix a été ciblée par la défense du Thunder, avec des prises à deux et beaucoup d’agressivité. « Ils ont fait des fautes sur lui toute la soirée », estime le coach. « On lui a pris trois, quatre ou cinq ballons dans les mains, et dès qu’il essaie de se libérer, on le retient. J’aimerais que la ligue regarde ça de près. »

Trop de ballons perdus

Avec 18 lancers-francs, les joueurs de l’Arizona ont eu trois tentatives de plus que le Thunder et les deux équipes ont commis chacune 15 fautes. L’intensité fut forte du côté d’Oklahoma City et les Suns ont été bousculés physiquement, notamment en dernier quart-temps, avec six possessions gâchées dans les huit dernières minutes.

« Les ballons perdus, c’est par là que ça commence. On a ce souci depuis le début de saison. En face, c’est l’équipe qui provoque le plus de ballons perdus et on n’a pas bien géré la pression. Ça nous a coûté cher », confirme l’entraîneur de Phoenix face aux 22 balles perdues de ses troupes. « Encore des ballons perdus… 22, c’est ça ? », poursuit Jusuf Nurkic. « On est tous d’accord pour dire que ça doit changer. »

Cela gâche donc le record de franchise et personnel du Bosnien. Ses 31 rebonds sont même le plus gros total en NBA depuis Kevin Love, 31 prises également, et son match face aux Knicks du 12 novembre 2010.

« C’est incroyable. Une soirée à 31 rebonds, dans l’histoire de la NBA, c’est dingue. C’est le record pour les Suns. Il a été monstrueux en défense », juge Frank Vogel. « J’ai vu sur l’écran géant que j’en étais à 28 », confirme Jusuf Nurkic quand on lui demande s’il savait qu’il était si prolifique. « Mais ça ne compte pas vraiment. C’est cool, mais on a perdu. »