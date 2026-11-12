Beaucoup l’oublient mais, avant de rejoindre les Cavaliers pour y former un « Big Three » aux côtés de LeBron James et Kyrie Irving, Kevin Love faisait partie de la crème des intérieurs de la ligue.

Pour preuve, entre 2010 et 2014, l’ailier-fort des Wolves affichait des moyennes de 23.5 points, 13.7 rebonds et 3.0 passes (à 45% aux tirs, 37% à 3-points et 82% aux lancers), totalisant sur ce même laps de temps trois participations au All-Star Game et deux sélections dans le deuxième meilleur cinq NBA. Sans oublier un trophée de Meilleure progression de l’année et un titre de Meilleur rebondeur de la Ligue, obtenus à l’issue d’une saison 2010/11 de haut vol : 20.2 points, 15.2 rebonds et 2.5 passes de moyenne, à 47% aux tirs, 41% à 3-points et 85% aux lancers !

Et c’est justement sur l’une des rencontres de ce fameux exercice 2010/11 que nous allons nous attarder. À l’époque, la franchise du Minnesota accueille les Knicks dans une affiche équilibrée (sur le papier). D’un côté, les joueurs du Minnesota peuvent compter sur Kevin Love, donc, mais également Darko Milicic et les espoirs Michael Beasley et Wesley Johnson. De l’autre, les New-Yorkais s’appuient sur Amar’e Stoudemire, Raymond Felton, Danilo Gallinari et Wilson Chandler (mais pas encore sur Carmelo Anthony, qui débarquera quelques mois plus tard).

Mais vous l’aurez compris, c’est bel et bien l’intérieur des Wolves qui va se mettre en évidence en ce 12 novembre 2010. Il vivra pourtant un premier quart-temps compliqué avec aucun point et deux petits rebonds à la clé. S’il se réveillera quelque peu dans le quart-temps suivant, le 5e choix de la Draft 2008 ne culminera « qu’à » 6 points et 9 rebonds à la mi-temps. Des statistiques somme toute logiques pour lui, tandis que son coéquipier Michael Beasley est en revanche bien plus chaud, regagnant les vestiaires avec 19 unités.

Véritable aimant à ballons après la pause

Les hommes de Kurt Rambis se retrouvent tout de même largués au score puisqu’ils comptent 14 points de retard (51-65). Jusqu’à ce troisième quart-temps, marqué de l’empreinte d’un immense Kevin Love.

Celui-ci va effectivement inscrire 11 points et capter 15 rebonds en 11 minutes 32 ! Déchaîné dans la peinture, le natif de Santa Monica impose son physique dans la raquette et absolument personne ne peut l’empêcher de récupérer les nombreux ratés de ses partenaires et/ou adversaires.

« J’avais l’impression que, quoi que fassent les autres, j’allais récupérer ces rebonds. Je ne sais pas quoi vous dire. Je me suis impressionné moi-même », avouera-t-il après la rencontre.

Si la franchise du Minnesota reste menée au tableau d’affichage, elle a complètement changé de visage, passant de 57-78 à 87-87 (!) en dix minutes, sous l’impulsion de son jeune loup. Et dans le quatrième quart-temps, l’ailier-fort alors âgé de 22 ans va continuer sur sa lancée. Précieux dans la raquette, il contribue au renversement d’une équipe de New York qui semblait pourtant avoir fait le plus dur.

Un exploit inédit depuis 28 ans

Kevin Love ponctuera finalement son chef-d’œuvre à 3-points, afin d’offrir un succès inespéré à son équipe (112-103). Il termine ainsi avec 31 points, 31 rebonds (dont 12 offensifs) et 5 passes au compteur. Le tout à 11/26 aux tirs et 8/10 aux lancers. Quant à ses stats dans la seule seconde mi-temps, elles sont folles : 25 points et 22 rebonds !

Avant cette soirée de légende, ils n’étaient que 18 à avoir compilé minimum 30 points et 30 rebonds dans l’histoire de la Ligue (Wilt Chamberlain possède d’ailleurs 124 matchs de la sorte). L’intérieur des Wolves succède donc à Moses Malone (1982), le dernier à avoir réussi pareil exploit.

Avec ses 31 prises, Kevin Love établit également un nouveau record de franchise, effaçant celui d’Al Jefferson, et devient le premier joueur à capter au moins 30 rebonds dans un match depuis Charles Barkley, en 1996 !

Il faudra ensuite attendre Dwight Howard, en mars 2018, pour trouver trace d’un tel 30-30 en NBA.

Kevin Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MIN 81 25:17 45.9 10.5 78.9 3.4 5.7 9.1 1.0 2.5 0.4 1.5 0.6 11.1 2009-10 MIN 60 28:34 45.0 33.0 81.5 3.8 7.2 11.0 2.3 2.3 0.7 2.0 0.4 14.0 2010-11 MIN 73 35:46 47.0 41.7 85.0 4.5 10.7 15.2 2.5 2.0 0.6 2.1 0.4 20.2 2011-12 MIN 55 39:00 44.8 37.2 82.4 4.1 9.2 13.3 2.0 2.8 0.9 2.3 0.5 26.0 2012-13 MIN 18 34:20 35.2 21.7 70.4 3.6 10.4 14.0 2.3 1.9 0.7 2.2 0.5 18.3 2013-14 MIN 77 36:19 45.7 37.6 82.1 2.9 9.6 12.5 4.4 1.8 0.8 2.5 0.5 26.1 2014-15 CLE 75 33:46 43.4 36.7 80.4 1.9 7.9 9.7 2.2 1.9 0.7 1.6 0.5 16.4 2015-16 CLE 77 31:29 41.9 36.0 82.2 1.9 8.0 9.9 2.4 2.1 0.8 1.8 0.5 16.0 2016-17 CLE 60 31:25 42.7 37.3 87.1 2.5 8.6 11.1 1.9 2.1 0.9 2.0 0.4 19.0 2017-18 CLE 59 27:59 45.8 41.5 88.0 1.7 7.5 9.3 1.7 2.0 0.7 1.5 0.4 17.6 2018-19 CLE 22 27:11 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 2.5 0.3 1.9 0.2 17.0 2019-20 CLE 56 31:47 45.0 37.4 85.4 1.0 8.8 9.8 3.2 1.6 0.6 2.5 0.3 17.6 2020-21 CLE 25 24:53 40.9 36.5 82.4 0.7 6.8 7.4 2.5 1.0 0.6 1.5 0.1 12.2 2021-22 CLE 74 22:30 43.0 39.2 83.8 1.2 6.1 7.2 2.2 1.4 0.4 1.3 0.2 13.6 2022-23 CLE 41 20:01 38.9 35.4 88.9 1.0 5.8 6.8 1.9 1.6 0.2 1.1 0.2 8.5 2022-23 MIA 21 19:57 38.8 29.7 85.7 0.8 4.9 5.7 1.9 1.5 0.4 1.1 0.2 7.7 2023-24 MIA 55 16:48 44.0 34.4 78.7 1.1 5.1 6.1 2.1 1.8 0.3 0.9 0.2 8.8 2024-25 MIA 23 10:55 35.7 35.8 69.6 1.0 3.1 4.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.2 5.3 2025-26 UTA 37 16:34 39.7 37.3 84.1 1.5 4.3 5.8 1.8 1.5 0.4 0.8 0.2 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.