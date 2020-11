Nombreux sont ceux ayant tendance à l’oublier mais, avant de rejoindre les Cavaliers pour y former un « Big Three » aux côtés de LeBron James et Kyrie Irving, Kevin Love faisait partie de la crème des intérieurs de la Ligue.

Pour preuve, entre 2010 et 2014, l’ailier-fort des Wolves affichait des moyennes de 23.5 points, 13.7 rebonds et 3.0 passes (à 45% aux tirs, 37% à 3-points et 82% aux lancers), totalisant sur ce même laps de temps trois participations au All-Star Game et deux sélections dans le deuxième meilleur cinq NBA. Sans oublier un trophée de Meilleure progression de l’année et un titre de Meilleur rebondeur de la Ligue, obtenus à l’issue d’une saison 2010-11 de haut vol : 20.2 points, 15.2 rebonds et 2.5 passes de moyenne, à 47% aux tirs, 41% à 3-points et 85% aux lancers !

Et c’est justement sur l’une des rencontres de ce fameux exercice 2010-11 que nous allons nous attarder ce soir. À l’époque, la franchise du Minnesota accueille les Knicks dans une affiche équilibrée (sur le papier). D’un côté, les joueurs de Minneapolis peuvent compter sur Kevin Love, donc, mais également Darko Milicic et les espoirs Michael Beasley et Wesley Johnson. De l’autre, les New-Yorkais s’appuient sur Amar’e Stoudemire, Raymond Felton, Danilo Gallinari et Wilson Chandler (mais pas encore sur Carmelo Anthony, qui débarquera quelques mois plus tard).

Mais vous l’aurez compris, c’est bel et bien l’intérieur des Wolves qui va se mettre en évidence en ce 12 novembre 2010. Il vivra pourtant un premier quart-temps compliqué avec aucun point et deux petits rebonds à la clé. S’il se réveillera quelque peu dans le quart-temps suivant, le 5e choix de la Draft 2008 ne culminera « qu’à » 6 points et 9 rebonds à la mi-temps. Des statistiques somme toute logiques pour lui, tandis que son coéquipier Michael Beasley est en revanche bien plus chaud, regagnant les vestiaires avec 19 unités.

Véritable aimant à ballons après la pause

Les hommes de Kurt Rambis se retrouvent tout de même largués au score puisqu’ils comptent 14 points de retard. Jusqu’à ce que n’intervienne ce troisième quart-temps, marqué de l’empreinte d’un immense Kevin Love. Celui-ci va effectivement inscrire 11 points et capter 15 rebonds en 11 minutes 32 ! Déchaîné et incontrôlable dans la peinture, le natif de Santa Monica impose son physique dans la raquette, y règne en maître et absolument personne ne peut l’empêcher de récupérer les nombreux ratés de ses partenaires et/ou adversaires.

Si la franchise du Minnesota reste menée au tableau d’affichage, elle a complètement changé de visage, passant de 57-78 à 87-87 (!) en dix minutes, sous l’impulsion de son jeune loup. Et dans le quatrième quart-temps, l’ailier-fort alors âgé de 22 ans va continuer sur sa lancée. Décisif en défense (oui, oui), il fait passer Amar’e Stoudemire – quintuple All-Star à ce moment-là – pour un vulgaire enfant chétif. Désormais, plus rien ne semble empêcher la victoire de l’escouade de Minneapolis.

Kevin Love ponctuera finalement son chef d’oeuvre à 3-points, afin d’offrir un succès inespéré à son équipe. Il termine ainsi avec 31 points, 31 rebonds (dont 12 offensifs) et 5 passes au compteur. Le tout à 11/26 aux tirs et 8/10 aux lancers. Quant à ses statistiques dans la seule seconde mi-temps, elles sont tout bonnement invraisemblables : 25 points et 22 rebonds !

Avant cette soirée de légende, ils n’étaient que 18 à avoir compilé minimum 30 points et 30 rebonds dans l’histoire de la Ligue [Wilt Chamberlain possède d’ailleurs 124 matchs de la sorte]. L’intérieur des Wolves succède donc à Moses Malone (1982), le dernier à avoir réussi pareil exploit. Il faudra ensuite attendre Dwight Howard, en mars 2018, pour trouver trace d’un tel 30-30 en NBA.