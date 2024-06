En patron à Phoenix, le Thunder prend les commandes à l’Ouest !

Face à une formation en « back-to-back » et privée de Devin Booker après son entorse de la veille, le Thunder est pourtant rapidement mis en difficulté, en encaissant un 12-2 d’entrée de jeu. Les Suns sont très bons, avec une balle qui circule bien. Néanmoins, Oklahoma City ne panique pas et répond avec un 10-0. Shai Gilgeous-Alexander commence son travail de dissection de la défense de Phoenix et la défense du Thunder est bien en place (24-28).

Celle de Phoenix l’est déjà moins, car les passages en défense de zone ne sont guère convaincants. Josh Giddey parvient à se glisser dans les espaces et à marquer près du cercle. Même si Jusuf Nurkic fait énormément d’efforts, les Suns sont brouillons. Ils perdent beaucoup de ballons à cause de la pression adverse. Le Thunder passe un 11-0 et l’écart atteint même les vingt points, avant que les Suns ne réagissent avant la pause (55-62).

Le Thunder laisse passer l’orage

Tout change au retour des vestiaires. Jusuf Nurkic est toujours aussi énorme au rebond mais surtout, ses coéquipiers marquent des shoots à 3-pts. Pendant cinq minutes, un ouragan déferle sur le Thunder, avec un 23-2 ! Tout est à refaire pour Okahoma City. Et le passage d’un quart-temps à l’autre n’a pas calmé les joueurs de Frank Vogel puisqu’avec trois paniers primés de plus, ils passent devant en début de dernier acte.

La dynamique a-t-elle changé ? Non car Shai Gilgeous-Alexander garde le contrôle. Il enfile les paniers et le Thunder réagit avec un 10-0. Jaylen Williams le seconde et avec cette bonne gestion dans le « money time » et une équipe de Phoenix à bout de souffle, le Canadien et sa bande s’imposent 110-118.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le glouton Jusuf Nurkic. Avec 12 rebonds rien que dans le premier quart-temps, on pouvait s’attendre à une grosse soirée du pivot de Phoenix. Il a été énorme dans ce domaine avec 31 prises ! Dans le détail, ce sont 13 rebonds offensifs et 18 défensifs. Mais plus que ça, l’ancien de Portland a signé un excellent match avec 14 points et 4 passes de plus. Il n’a pas ménagé ses efforts et si les Suns ont réussi à autant résister, c’est en partie grâce à lui.

– Le manque de souffle de Phoenix après le 23-2. L’entame était excellente, mais le Thunder a répondu. Puis il y a eu ce 23-2 en troisième quart-temps. Les Suns ont su bousculer leur adversaire, mais une fois qu’ils sont passés devant en début de dernier quart-temps, tout est devenu trop difficile. Ils ont cinq points d’avance à huit minutes de la fin : ils shootent alors à 1/6 à 3-pts et perdent six ballons. En encaissant aussi 24 points dans cette même séquence.

– La gestion et la défense du Thunder. Le 12-2 du début ou le 23-2 du milieu : peu importe les vagues, le Thunder a maintenu le cap. Et entre ces deux moments compliqués, la maitrise et la défense ont été impressionnantes. Cette jeune équipe est tellement mature et sûre de ses forces qu’elle peut encaisser des séquences aussi mouvementées. En patron, et avec son style feutré, « SGA » a eu le dernier mot. Comme pour symboliser la prestation solide de sa formation.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.