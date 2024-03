Entre expulsion, défaite et blessures, la très mauvaise soirée des Suns

Sixièmes de la conférence Ouest et en position de derniers qualifiés pour les playoffs, les Suns (35v-25d) sont sous la menace directe des Kings (34v-25d), des Mavericks (34v-26d) et même des Warriors (32v-27d). À six semaines de la fin de la saison régulière, chaque victoire ou défaite peut compter double, et cette nuit, à domicile, les coéquipiers de Kevin Durant ont vécu une très mauvaise soirée.

D’abord, ils se sont inclinés face aux Rockets, qui n’ont quasiment plus rien à jouer avec 7 victoires de moins que le 10e, les Lakers. Mais ils ont aussi perdu deux titulaires sur blessure ! C’est d’abord Jusuf Nurkic qui souffre du cou après avoir pris une grosse baffe de son coéquipier Josh Okogie lors d’une défense musclée sur Jalen Green. C’était trois minutes avant la mi-temps, et le Bosnien ne reviendra pas en jeu ensuite.

Puis, en toute fin de match, c’est Devin Booker qui s’est vilainement tordu la cheville lors d’un contact avec le pied de son coéquipier Royce O’Neale, qui lui-même s’est aussi tordu la cheville ! Les radios n’ont pas révélé de fracture, et il faudra attendre le réveil pour connaître la gravité de l’entorse. Pour l’instant, Devin Booker est très incertain pour la rencontre de dimanche face au Thunder. Pour Royce O’Neale, c’est beaucoup moins grave.

Bradley Beal bien nerveux

Enfin, signe que la frustration était palpable, Bradley Beal a rejoint les vestiaires avant tout le monde. Pour son retour sur les terrains après deux semaines d’absence, l’ancien arrière des Wizards s’est fait manger par Jalen Green, et le jeune attaquant des Rockets n’a cessé de le chambrer. Résultat : le ton est monté au milieu du 3e quart-temps, et Bradley Beal, agacé, a collé sa main sur le visage de Jalen Green, qui l’a repoussé.

Ensuite, tout le monde est intervenu pour les séparer et après avoir visionné les images, les arbitres ont distribué des techniques aux deux joueurs, dont deux pour le seul Beal, expulsé. « La première est pour avoir provoqué Green avec le ballon, et la seconde pour avoir touché violemment Green » a expliqué l’arbitre David Guthrie.

À l’arrivée, une soirée très compliquée pour les Suns, et Kevin Durant demande à tout le monde de se concentrer sur le match de ce soir face au Thunder. En cas de défaite, Phoenix pourrait sortir du Top 6.

« Il faut passer à autre chose, et le retournement de situation peut être rapide » assure l’ailier All-Star. « Nous devons nous concentrer sur l’équipe suivante. Je suis sûr que les gars vont se remémorer le match et voir ce qu’ils auraient pu faire de mieux. Le coach va regarder la vidéo pour voir comment nous pourrions nous améliorer et nous allons simplement passer à autre chose et nous préparer pour la prochaine rencontre. »