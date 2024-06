Bronny James se présentera à la Draft en fonction des équipes intéressées

À deux mois de la lottery et trois mois de la Draft 2024, on en sait davantage sur les intentions de Bronny James et de son camp, alors que le jeune arrière de USC est maintenant en mesure de se faire drafter dès cette année.

« Je n’accorde pas autant d’importance à la présence d’un jeune joueur parmi les lottery picks qu’à sa présence dans la bonne équipe et dans la bonne situation pour son développement » indique ainsi Rich Paul, son agent (et accessoirement celui de son père, LeBron James).

LeBron James ne fera pas le forcing pour jouer avec son fils

Selon son agent, Bronny James se présentera donc à la Draft si et seulement si son entourage et lui sont satisfaits des différents retours qu’ils recevront des franchises, à l’approche de celle-ci (26 juin pour le premier tour et 27 juin pour le second). Le plus important étant d’atterrir au bon endroit, et non d’être sélectionné le plus haut possible.

Par ailleurs, si LeBron James serait « follement enthousiaste si cela venait à se produire par la nature des choses » explique Rich Paul, il souhaite surtout que son fils « soit maître » de son propre destin et suive donc sa propre trajectoire de carrière. À ses côtés ou loin de lui.

Disparu des prévisions…

Pour ce qui est de sa première saison en NCAA, perturbée rappelons-le par son arrêt cardiaque survenu l’été dernier et dû à une malformation, Bronny James affiche 5.3 points, 2.8 rebonds et 2.4 passes décisives avec les Trojans (à 37% au shoot, 28% à 3-points et 62% aux lancers-francs).

Attendu dans le Top 15 de la Draft 2024 à sa sortie du lycée l’été dernier, le joueur de 19 ans a depuis disparu des prévisions et il pourrait très bien décider de se présenter à la Draft 2025, comme le suggérait récemment Jonathan Givony, d’ESPN. Une perspective qui avait alors agacé le « King », qui avait réagi sur les réseaux sociaux.

Sauf que la Draft 2025 est annoncée plus forte que celle de cette année et il y aura une réflexion à mener pour déterminer quelle option est la plus intéressante, en vue d’atterrir en NBA…