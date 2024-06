Les Lakers offrent une nouvelle chance à Harry Giles

Revoilà Harry Giles en NBA, un mois après son départ de Brooklyn au moment de la trade deadline. Coupé par la franchise new-yorkaise, il n’avait pas été re-signé depuis, mais les Lakers viennent de le recruter grâce à un « two-way contract« .

Pour rendre cette signature possible, les « Purple & Gold » se sont séparés de Dylan Windler. À sa place, c’est donc le 20e choix de la Draft 2017 qui est testé, dans le but de renforcer le secteur intérieur californien, frappé par les blessures de Jarred Vanderbilt, Christian Wood ou encore Colin Castleton. Seuls Anthony Davis et Jaxson Hayes sont aujourd’hui sur pied dans la raquette de Los Angeles, avec éventuellement LeBron James et Rui Hachimura dans une configuration « small ball ».

Passé par les Kings, les Blazers puis les Nets donc, après deux ans loin de la ligue, Harry Giles affiche 5.6 points, 3.6 rebonds et 1.1 passe de moyenne au cours de sa carrière, gâchée par des blessures au genou. Cette saison, il tournait à 3.4 points et 1.6 rebond de moyenne du côté de Brooklyn, où il avait réussi à obtenir un contrat garanti, sans toutefois parvenir à s’imposer dans la rotation de Jacque Vaughn.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Harry Giles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAC 58 14 50.3 0.0 63.7 1.1 2.7 3.8 1.5 2.6 0.5 1.3 0.4 7.0 2019-20 SAC 46 15 55.4 0.0 77.6 0.9 3.2 4.1 1.3 2.6 0.5 1.0 0.4 6.9 2020-21 POR 38 9 43.3 34.8 59.3 0.8 2.7 3.5 0.8 1.4 0.2 0.5 0.3 2.8 2023-24 * All Teams 23 4 46.0 21.4 53.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.7 0.1 0.3 0.1 2.4 2023-24 * BRK 16 5 50.0 27.3 53.8 0.8 0.9 1.6 0.4 0.9 0.1 0.4 0.2 3.4 2023-24 * LAL 7 3 16.7 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 Total 165 12 50.8 24.4 66.1 0.9 2.6 3.5 1.1 2.1 0.4 0.9 0.3 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.