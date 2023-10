Assuré de rester aux Nets, Harry Giles a retenu ses larmes

Harry Giles n’a pas voulu se montrer trop émotif sur le moment. « C’était dingue. J’ai voulu pleurer quand j’ai appris la nouvelle, mais j’étais entouré de tellement de gens et je continuais à soulever des poids. J’ai essayé de me concentrer sur mon entraînement. Je transpirais beaucoup, j’ai essayé d’aller au bout de la journée », décrit l’intérieur de Brooklyn.

La nouvelle en question est qu’il a désormais sa place au sein de l’effectif des Nets pour la saison à venir. Une fois de retour dans sa chambre ce jour-là, il s’est empressé de passer un coup de fil à sa mère.

« Est-ce que ça te touche encore ? », lui a-t-elle demandé. L’intéressé a répondu que non, qu’il avait encore le sentiment d’être au camp d’entraînement à essayer de faire ses preuves pour intégrer l’équipe. « C’est une bonne chose : cela me permet de rester dans cet état d’esprit. Mais je suis heureux d’être ici, c’est formidable », qualifie l’ancien joueur des Kings et des Blazers.

Dix jours plus tôt, le joueur de 25 ans avait signé un contrat non garanti avec la franchise de Brooklyn, une banale invitation au « training camp » en somme. Le 20e choix de la Draft 2017, qui a tourné à 10 points et 7 rebonds de moyenne en pré-saison, sur deux matchs (avec 16 minutes en moyenne), en a montré suffisamment pour convaincre Sean Marks de le conserver.

« C’est une sensation géniale. Un petit poids en moins sur mes épaules, je ne me détendrais probablement jamais, mais je commence à me sentir à l’aise sur mon lieu de travail, à me préparer pour l’année en sachant que je serai là. Je suis comblé », s’enthousiasme-t-il encore.

Trouver une « nouvelle étincelle »

Ce contrat est celui de l’espoir de relancer une carrière depuis le début de laquelle il n’a pas été épargné par les blessures. Après sa saison rookie disputée avec les Kings (58 rencontres), il a enchaîné avec des saisons à 46, puis 38 rencontres jouées. Son dernier match NBA remonte à mai 2021 et un infime bout de playoffs disputé avec les Blazers. Il a par la suite connu plusieurs opérations du genou.

Son coach Jacque Vaughn estimait que son arrivée générait une « prise de conscience générale » en interne : « Ça envoie un message à nos autres gars : ‘Ne prenez pas ça pour acquis’. »

Son intérieur, utilisé comme relais de Nic Claxton et Day’Ron Sharpe, estime avoir changé d’approche depuis ses premiers pas dans la ligue. « Tu arrives jeune et frais, très convoité, je n’aime pas dire qu’il y a plus de garanties, mais c’est un peu le cas. Tu as plus d’opportunités de te faire remarquer. Puis tu vieillis, tu fais face à certaines choses, les blessures et toute cette attention, cette notoriété, s’éteint », analyse Harry Giles.

Ce dernier, à ce stade de sa carrière, estime qu’ « il faut trouver un moyen d’obtenir une nouvelle étincelle. Je suis donc heureux que mon étincelle ne se soit jamais éteinte. Il faut continuer à travailler dur et à aller de l’avant. »