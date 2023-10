Harry Giles, un retour inspirant chez les Nets

Ce match de présaison représentait beaucoup pour lui. Lundi dernier face aux Lakers, Harry Giles a refoulé un parquet NBA, dans un cadre officiel, pour la première fois depuis mai 2021 et un infime bout de playoffs disputé avec les Blazers. Depuis, la carrière du nouveau joueur des Nets (25 ans) avait été mise à l’arrêt en raison de plusieurs opérations du genou.

Alors rejouer 11 minutes, pour 4 points et 4 rebonds, même dans un match sans enjeu, c’est du bonheur pour lui. « C’est incroyable. C’est un rêve qui devient réalité. Pendant tout le match, j’étais dans un autre monde. J’étais dedans à batailler et à prendre du plaisir. Je souriais. C’est génial d’être de retour », s’enthousiasme-t-il.

Le 20e choix de la Draft 2017 n’a pas été épargné depuis le début de sa carrière. Après sa saison rookie disputée avec les Kings (58 rencontres), il a enchaîné avec des saisons à 46, puis 38 rencontres jouées.

Alors Jacque Vaughn est ravi de le voir « récupérer des minutes et jouer physique. Je pense qu’il y a une prise de conscience générale du fait que dans une situation comme celle de Harry, tu es toujours en train de jouer et que tu t’apprêtes à jouer à nouveau. Ça envoie un message à nos autres gars : ‘Ne prenez pas ça pour acquis’. »

Une carrière plombée par les blessures

Titulaire d’un contrat non garanti de 2.1 millions de dollars, Harry Giles a été récupéré dans l’optique d’ajouter de la densité au secteur intérieur, derrière Nic Claxton. Son coach met en avant ses qualités de jeu au poste, en défense et en attaque. « Un joueur comme Harry, dans cette situation, utilise le plus de minutes possibles et essaie d’avoir une influence positive », décrit Jacque Vaughn.

De l’influence, il en a déjà sur Nic Claxton justement. « Connaître son histoire, savoir d’où il vient, voir un gars comme Harry rester dans les parages et continuer à travailler » est un facteur « très motivant » juge le pivot titulaire de l’équipe. « Il est physique et il sait clairement jouer. Il est dans la ligue, ou autour, depuis un moment. Je pense qu’on pourrait vraiment l’utiliser cette année », réclame le titulaire.

Encore en rodage sur le plan physique, l’ancien joueur des Blazers veut se montrer compétitif « quelles que soient les émotions que l’on ressent pendant et avant le match ». Y compris ses émotions positives liées à son retour.