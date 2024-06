Un diagnostic plus précis pour Onyeka Okongwu

Quin Snyder avait annoncé la mauvaise nouvelle avant la reprise, en déplorant l’absence finalement plus longue que prévu d’Onyeka Okongwu. Au départ, l’intérieur des Hawks devait effectuer son retour sur cette fin de semaine après s’être blessé à l’orteil gauche juste avant le All-Star Break. Mais son indisponibilité avait été prolongée jusqu’à nouvel ordre, le temps que le staff médical affine son diagnostic.

Samedi, les médecins d’Atlanta ont livré quelques précisions via un communiqué, et Onyeka Okongwu souffre d’une entorse du gros orteil gauche et aussi d’une sésamoïdite, qui accentue la douleur à la jonction du gros orteil. Un détail qui rappelle que l’intérieur des Hawks avait déjà été victime d’une fracture de fatigue au niveau des os sésamoïdes du gros orteil gauche lors de sa saison rookie, en 2020/21.

Pour soulager la douleur et éviter les appuis, Onyeka Okongwu porte désormais une botte de protection. Le staff médical va ainsi l’accompagner pour les deux prochaines semaines avant de délivrer une nouvelle évaluation en vue d’un retour au jeu, espéré avant la fin du mois de mars.

Battus sur le fil par Toronto pour la reprise après le All-Star Break malgré le retour de Clint Capela, les Hawks restent pour l’instant accrochés à la 10e place à l’Est, alors qu’Orlando se présente ce soir.

Onyeka Okongwu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 ATL 50 12 64.4 0.0 63.2 1.2 2.0 3.3 0.4 2.0 0.5 0.6 0.7 4.6 2021-22 ATL 48 21 69.0 0.0 72.7 2.4 3.5 5.9 1.1 3.1 0.7 0.9 1.3 8.2 2022-23 ATL 80 23 63.8 30.8 78.1 2.7 4.5 7.2 1.0 3.1 0.7 1.0 1.3 9.9 2023-24 ATL 55 26 61.1 33.3 79.3 2.6 4.2 6.8 1.4 3.0 0.5 0.8 1.1 10.2 Total 233 21 64.0 31.8 75.4 2.3 3.7 6.0 1.0 2.8 0.6 0.9 1.1 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.