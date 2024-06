Pour Bradley Beal et les Suns, le sprint commence

Opéré durant le « All-Star Break » suite à sa fracture du nez, Bradley Beal, pas encore complètement remis, a manqué les deux matchs de Phoenix depuis la reprise. Avant d’être autorisé à repartir au combat, l’arrière des Suns s’est confié à NBA.com sur le sentiment d’urgence qui doit animer le collectif de Frank Vogel sur cette fin de saison.

Alors que la pression est lourde, le « Big Three » composé de Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant a manqué de temps pour faire monter la sauce, avec seulement 22 matchs joués ensemble depuis le début de saison. Bradley Beal a pour sa part manqué 26 matchs à cause de multiples blessures, et son adaptation s’en est ressentie.

Conscient qu’il est l’une des clés de la réussite des Suns aux côtés de Devin Booker et Kevin Durant, l’arrière veut à présent se montrer à la hauteur.

« Ça commence avec moi. Mon jeu doit être meilleur. J’assume de devoir rendre des comptes. Je dois mieux contribuer à la défense. J’avais juste besoin d’un peu de rythme. Je pense que je l’ai maintenant. Je suis donc impatient de faire face à ce qui arrive », a-t-il notamment déclaré.

Les playoffs rapidement en ligne de mire

Davantage meneur, il apprend également à partager le ballon avec le reste de l’équipe, et devra se muer en tueur au moment des playoffs, en première ligne pour profiter des espaces créés par la paire Booker-Durant. Pour être prêt quand ce sera nécessaire, il doit s’y mettre au plus vite, car le temps va commencer à manquer.

« On n’a pas joué beaucoup de matchs ensemble en bonne santé. On a donc une grosse deuxième moitié de saison devant nous. On doit faire preuve de persévérance dans la dernière ligne droite parce qu’après la pause, et avant qu’on n’ait le temps d’y penser, on va rapidement se retrouver en playoffs », a-t-il ajouté. « Je sais que je dois mieux jouer. Je peux mieux jouer pour que cette équipe atteigne le niveau qu’on pense pouvoir atteindre, avec mon jeu, mes changements de rythme, ma capacité à ne pas perdre le ballon ».

Tout sera question d’équilibre en attaque pour les Suns entre toutes les options à disposition. Même s’il ne reste plus qu’un mois et demi de compétition, Bradley Beal a de quoi être confiant pour la suite.

« Nous avons un groupe très polyvalent. Le plus important, c’est que tout le monde soit impliqué. Il n’y a aucune action égoïste. Et c’est grâce à KD et Book, qui sont extrêmement altruistes. Au fil de la saison, je trouve qu’on a fait du bon boulot, à trouver des tirs pour tout le monde », a-t-il notamment poursuivi. « Je ne suis pas venu ici avec un gros ego. Je voulais juste m’intégrer. On a Book et KD, donc simplement être un bon complément. Et ils m’ont tous les deux dit d’être moi-même. Ça m’a aidé. Ça montre le genre de personnes qu’ils sont ».

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.5 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.3 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.8 2.7 3.4 3.0 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.6 2.0 1.2 2.6 0.4 22.7 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.3 6.1 2.2 1.3 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 Total 748 35 46.3 37.5 82.2 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.5 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.