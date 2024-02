Revoilà Justise Winslow

La dernière fois qu’on a vu Justise Winslow sur un terrain NBA, c’était le 21 décembre 2022. L’ailier jouait alors pour les Blazers, avant que les blessures ne le renvoient, une nouvelle fois, à l’infirmerie…

Son entorse de la cheville s’était ainsi révélée bien plus grave qu’initialement diagnostiquée, et les deux semaines d’arrêt annoncées s’étaient transformées en fin de saison, suite à une opération. Dans la foulée, l’ancien du Heat n’était pas conservé par Portland, et il n’avait pas retrouvé de strapontin en NBA durant l’intersaison.

C’est donc en G-League qu’il évoluait cette saison, au sein des Raptors 905.

En 14 matchs dans l’antichambre de la NBA, Justise Winslow tournait à 15.4 points (51%), 6.9 rebonds, 2.6 passes et 1.9 interception. De quoi lui permettre de décrocher un contrat de 10 jours avec les Raptors, selon ESPN.

Au sein d’une équipe de Toronto désormais en pleine reconstruction, la polyvalence du joueur de 27 ans peut coller à l’identité de l’équipe de Darko Rajakovic. À condition bien sûr qu’il évite les blessures.

Justise Winslow n’est d’ailleurs pas le seul à passer des Raptors 905 aux Raptors puisque Mouhamadou Gueye décroche lui aussi un contrat de 10 jours à Toronto, l’ailier fort de 25 ans tournant, sur 15 matchs, à 13.7 points (53%), 8.9 rebonds et 2.3 contres de moyenne en G-League.