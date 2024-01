Les Bulls sortent les barbelés à Portland

Après deux revers de suite, les Bulls ont parfaitement rebondi en s’imposant 104-96 à Portland, une formation difficile à manœuvrer depuis quelques rencontres. Un succès compliqué mais logique puisque Chicago a globalement maîtrisé son sujet de bout en bout.

Notamment grâce à sa défense, et c’est parfaitement illustré par ce contre monstrueux de Julian Philipps sur Malcolm Brogdon. C’est au même endroit que le contre de Victor Wembanyama sur Anfernee Simons, et c’est encore plus violent puisque Philips écrabouille Brogdon comme un volleyeur, à deux mains ! Une manière de répondre au gros contre de Deandre Ayton sur Coby White en tout début de match.

C’est justement White qui est le plus en vue par son rythme et sa créativité. Comme sur cette fixation pour envoyer Nikola Vucevic au dunk (19-17). A l’exception des deux méga crêpes, on s’ennuie un peu et Chicago mène 26-23 après douze minutes. Heureusement, les remplaçants de Chicago apportent de l’énergie, comme Andre Drummond ou le bondissant Julian Philipps au alley-oop (42-37). L’adresse extérieure est catastrophique mais les déchets donnent des situations de jeu rapide, et les Bulls en profitent pour s’échapper : 53-42 à la pause.

« Blockorama » des Bulls

Au retour des vestiaires, la paire Grant-Ayton passe à la vitesse supérieure. Le premier profite des « mismatchs » pour imposer sa taille près du cercle, tandis que le second se régale des caviars de Brogdon.

Les Blazers ont recollé au score (59-57). Billy Donovan remet Phillips en jeu, et le rookie saisit chaque brèche pour aller au bout (67-63). Mais l’absence d’adresse extérieure commence à peser, et les Blazers en profitent pour passer devant (73-72) grâce à Malcolm Brogdon. C’est de courte durée mais les Bulls sont avertis.

Heureusement, le duo Drummond-Phillips est bien plus adroit que les titulaires, et les deux signent un 7-0 pour creuser l’écart (83-75). DeMar DeRozan les épaule, et l’écart se stabilise autour des 8-9 points d’écart (91-83). En face, Anfernee Simons refuse d’abdiquer, et il ramène les Blazers à -3 à l’entrée du « money time » (92-89).

Et c’est encore un second couteau qui va faire la différence côté Chicago. C’est Ayo Dosunmu. L’arrière bâche Simons pour le 10e contre des Bulls, puis il plante le 3-points qui libère sa formation. Victoire finale, 104-96, et Chicago repart de l’avant.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pat Williams à l’arrêt. Blessé au pied face aux Bulls, l’ailier-fort n’était pas en tenue et il portait même une botte de protection. Il pourrait tenir compagnie à Zach LaVine à l’infirmerie puisque le staff médical a demandé une IRM. Pour le remplacer, Billy Donovan avait décidé de faire du « very small ball » avec le seul Nikola Vucevic comme intérieur dans le cinq de départ.

– Compas dans l’oeil. Festival de maladresse à 3-points des deux côtés. Les Bulls terminent avec un 8 sur 32 derrière l’arc, soit 25%. C’est pire pour les Blazers avec un 6 sur 33, soit 18%…

