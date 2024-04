Au moins, Detroit s’est trouvé un banc

Les Pistons ne sont pas passés très loin de l’exploit samedi soir à Detroit face aux Bucks. Battus 141-135, les troupes de Monty Williams ont longtemps tenu Milwaukee en respect avant de craquer sur la fin devant les 45 points et 11 passes décisives de Damian Lillard.

Si Detroit a résisté aussi longtemps, c’est en grande partie grâce à l’apport de son banc qui s’est peut-être trouvé une nouvelle identité, avec la confirmation que les ajustements provoqués par les arrivées de Danilo Gallinari et Mike Muscala sont visiblement les bons.

Les deux vétérans ont su se trouver avec le reste de la « second unit » composée de Marcus Sasser, Alec Burks et Ausar Thompson, contribuant respectivement à hauteur de 8 et 13 points.

85 points inscrits sur 135

Alors que Danilo Gallinari avait été crédité d’une bonne première sous ses nouvelles couleurs, Mike Muscala a été l’une bonnes surprises du bon départ des Pistons. Pour son deuxième match avec Detroit, l’ancien intérieur du Thunder a notamment contribué au 21-9 passé en fin de premier quart-temps avec deux paniers à 3-points dès son entrée en jeu avant de passer le relais à Alec Burks qui a fait feu à trois reprises.

De la même façon, Mike Muscala s’est ensuite illustré en début de quatrième quart-temps avec deux nouveaux 3-points en moins de 30 secondes pour refaire passer les siens en tête (106-105).

« Les gars se sont battus, et c’est un honneur d’être au combat avec eux », a déclaré Mike Muscala après le match. « C’était un bon match, on a juste pas su finir le boulot, particulièrement en défense. On a l’opportunité de les rejouer ce lundi. C’est bien sûr une grande équipe, avec beaucoup d’armes en attaque, mais je trouve qu’on s’est bien battu ».

Avec 85 points inscrits dont 33 pour le seul Alec Burks mais aussi un gros match d’Ausar Thompson (22 points, 9 rebonds), la bonne tenue de ce deuxième cinq aura été l’un des points de satisfaction de la soirée pour Monty Williams.

« Le fait qu’Ausar sorte du banc et mette des tirs a été énorme pour sa confiance et pour le développement de notre jeune groupe », a-t-il déclaré. « Gallinari et Mike s’intègrent parfaitement et comprennent notre façon de jouer. Burks a été phénoménal. Sa capacité à scorer, à communiquer et à aider les jeunes sur le terrain nous a beaucoup aidés. On n’a pas l’habitude d’avoir ce genre de production sur le banc, mais avec les vétérans que nous avons, ça nous aide beaucoup ».

L’association aura l’occasion de confirmer cette première sortie encourageante dès demain soir, toujours face à Milwaukee à la maison.