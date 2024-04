Les Bucks peuvent remercier Damian Lillard pour leur avoir évité une mini-crise alors qu’ils restaient sur cinq défaites lors de leurs neuf dernières sorties, avant la rencontre d’hier sur le parquet du dernier de la classe, Detroit. Avec 45 points et 11 passes décisives, « Dame Time » a en effet été le héros d’un match plus compliqué que prévu.

Alors que les Pistons avaient réussi un premier break en milieu de deuxième quart-temps (55-46), le meneur de Milwaukee a dû s’employer en inscrivant 11 points dont un 3-points à la dernière seconde pour faire passer les siens en tête à la pause (67-70). Il a ensuite poursuivi sur sa lancée en claquant 19 points dans le troisième quart-temps pour maintenir les siens en tête (98-103).

Et comme ça n’a pas suffi pour venir à bout des coéquipiers d’Alec Burks (33 points !), « Dame Time » s’est également illustré en alignant 9 points et une passe décisive dans les deux dernières minutes du match, histoire d’assurer le coup (135-141).

Le match-piège par excellence

Un peu comme pour Philadelphie à Charlotte, Milwaukee a su assurer l’essentiel sur le parquet d’un mal classé, et doit en grande partie son salut à son meneur, conscient de l’importance de rester solide face aux « petits ».

« Je sais comment ce genre de matchs peut se dérouler », a-t-il déclaré. « Vous allez jouer la même équipe deux fois de suite et en première mi-temps, ils y croyaient, jouaient vraiment bien et shootaient bien. Je savais que c’était le premier match de retour de Giannis et qu’il allait parfois être un peu essoufflé. Alors j’ai voulu m’affirmer un peu plus. Le ballon est rentré plusieurs fois dans le troisième quart-temps et je me suis dit que j’allais garder le pied sur l’accélérateur, essayer de rester dans la course et c’est ce que j’ai fait ».

Giannis Antetokounmpo n’a pourtant pas ménagé ses efforts, terminant à un cheveu du triple-double (31 points à 10/16 au tir, 10 rebonds et 9 passes), mais a reconnu le gros coup de boost apporté par son lieutenant de luxe.

« Dans les moments où Dame joue comme ça et s’affirme offensivement avec le ballon, parce qu’il a le ballon la plupart du temps, c’est toute l’équipe qui suit », a-t-il noté. « Et Dame est Dame. Il va réussir de gros quart-temps, des grosses mi-temps et des grands matchs. Celui-là en a été un exemple. Nous avons besoin qu’il continue d’être agressif, à diriger cette équipe, faire les bons choix, et à mettre des tirs. Parce que quand il est sûr de lui et agressif, qu’il fait les bons choix, et qu’il met des tirs, nous sommes à notre meilleur niveau ».

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.3 24.3 Total 842 36 43.8 37.1 89.7 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.