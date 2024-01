Jayson Tatum en panne de « clutch attitude »

Les Celtics ont finalement chuté à domicile. Après 20 matches, Jayson Tatum et ses coéquipiers n’avaient pas encore perdu sur leur parquet cette saison. Ce sont les Nuggets, les champions en titre, qui ont réussi cet exploit après un match de haut niveau.

Pourtant, Boston a eu des munitions pour l’emporter. Deux même, qui ont à chaque fois terminé dans les mains de Jayson Tatum. C’est évidemment la deuxième, le dernier tir de la rencontre, que l’on retient principalement. Un shoot à mi-distance face à Kentavious Caldwell-Pope.

« Je pense m’être précipité. C’est ma faute », confie la star de Boston, qui a récupéré la balle à 4.6 secondes de la fin et a envoyé son tir à 2.8 secondes de la sirène. « Je ne savais pas s’ils allaient faire faute ou pas. Ils avaient encore une faute à donner. J’avais plus de temps que celui que j’ai utilisé, donc j’aurais dû prendre mon temps. Je ne peux pas revenir en arrière. Je dois en retenir la leçon. »

Deux shoots trop rapides

La possession finale était mal embarquée pour les Celtics. C’est pourquoi Joe Mazzulla a pris un temps-mort, pour mieux gérer les cinq dernières secondes. Toujours avec cette incertitude : les Nuggets allaient-ils faire leur dernière faute, avant de donner des lancers-francs ?

« Ils avaient une faute à donner », insiste le coach pour justifier sa gestion de cette dernière possession. « Je voulais m’assurer qu’on aurait le shoot et le système que l’on voulait, mais je n’étais pas sûr de leur choix de faire faute ou non. On a trouvé Jaylen Brown au poste, il a été dans la raquette et a ressorti le ballon. Ils allaient faire faute quand j’ai pris le temps-mort. On a mis Jayson Tatum en position pour qu’il fasse la décision. »

Remuant et parfois spectaculaire, l’ailier n’a pas été adroit dans cette partie avec un faible 9/24 au shoot dont 1/8 à 3-pts. « J’ai raté un paquet de tirs en fin de rencontre. Je dois faire mieux pour conclure », glisse-t-il.

Mais plus que son dernier tir, certes rapide, c’est peut-être son choix à 17 secondes de la fin qui est le plus contestable. Il a remonté le terrain tout seul, face à trois joueurs de Denver, a failli perdre le ballon, pour finir par un layup assez difficile, finalement manqué…

« Votre meilleur joueur a le ballon et une occasion. Même s’il a deux ou trois joueurs en face de lui, il a un layup, qu’il a manqué », résume le coach des Celtics. « On a confiance en notre meilleur joueur pour faire la différence. Il n’a pas réussi. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 38 36 47.5 37.3 81.0 0.9 7.5 8.4 4.4 2.1 1.0 2.7 0.5 27.1 Total 477 34 46.0 37.5 84.3 0.9 6.2 7.1 3.4 2.1 1.1 2.3 0.7 22.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.