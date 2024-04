Les Nuggets sont les premiers à s’imposer à Boston !

Dès les premières secondes, on a senti que les Celtics voulaient frapper fort face aux Nuggets. Kristaps Porzingis inscrit les onze premiers points de son équipe, avec un dunk et trois tirs primés. Mais il souffre de l’autre côté face à Nikola Jokic. Les deux hommes marquent 15 points dans ce premier quart-temps et le combat est lancé (32-31). Discret en premier acte, Jayson Tatum se montre davantage ensuite, en portant son équipe avec 10 points de suite.

La réponse de Jamal Murray, qui colle sept unités de rang, est rapide. Denver inflige un 10-2 à son adversaire. Dans les cordes, les Celtics ? Ils réagissent avec des courses, du rythme et des dunks. Résultat : un 15-3. Les Nuggets encaissent et redonnent les coups, avec un 7-0. Les hommes de Joe Mazzulla ont les commandes à la pause (61-55).

Jayson Tatum loupe deux balles de match

Petit à petit, les champions en titre parviennent à remonter et à passer devant. Pendant quelques secondes seulement, car Derrick White est à la manœuvre pour un 9-0. Là encore, Denver attend que l’orage passe et frappe ensuite, avec un 8-0 pour conclure ce troisième quart-temps (82-81). Tout devra se décider dans le dernier.

C’est Jamal Murray qui porte son équipe durant ces premières minutes de l’ultime quart-temps. Le meneur de jeu enfile les paniers, avant que les Celtics ne passent un 7-0. On entre alors dans le « money time ». Les défenses sont plus dures, les Nuggets manquent beaucoup de tirs, mais ils arrivent à tenir. Jayson Tatum aura deux balles de match, mais il manque un layup pas facile, avant de rater le dernier tir du match, à mi-distance (100-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match de séries qui a tenu ses promesses. Sur le papier, difficile de faire mieux qu’une telle affiche. Sauf que, parfois, les montagnes accouchent de souris. Pas là. Ce fut un excellent match, avec une très belle première mi-temps et énormément de séries où chaque équipe a donné des coups avant de devoir les encaisser. Il y eut du spectacle, de la défense et du suspense. Que demander de plus ?

– Le duo Jamal Murray – Nikola Jokic. Si le champion en titre a réussi l’exploit de venir gagner à Boston, c’est en très grande partie grâce à ces deux-là. Le pivot (34 points, 12 rebonds, 9 passes) s’est beaucoup montré en premier quart-temps mais il a toujours été précieux. Le meneur, lui (35 points), a fait la différence en dernier acte. Omniprésents, les deux hommes compilent 69 points (à 29/43 au shoot) et 14 passes décisives.

– Première défaite à domicile pour Boston. Il fallait être très fort pour venir briser la série de 20 victoires de suite au TD Garden et enfin battre Boston sur son parquet cette saison. Les Nuggets ne sont pas les champions en titre par hasard. Les Celtics ont été plutôt adroits de loin en première mi-temps, mais ce fut plus dur en seconde, et ils n’ont jamais trouvé la réponse à l’équation posée par Nikola Jokic et Jamal Murray.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.