Le Heat plaide l’accident à Toronto

« Je ne peux pas dire que je l’aurais prédit par rapport à la préparation ce matin ou en arrivant à la salle. C’est arrivé comme ça. » Erik Spoelstra peine à trouver des causes à l’explosion de son groupe sur le parquet de Toronto. Le Heat s’est en effet incliné de 24 points après un match totalement raté.

Tout a commencé avec un 10-0 et 41 points encaissés en premier quart-temps. Pour commencer le deuxième quart-temps, Jimmy Butler et sa bande n’inscrivent que deux points en quatre minutes. Il y a alors 56-20 !

« C’était une avalanche au début de la rencontre », poursuit le coach de Miami. « Nos titulaires n’ont pas donné le ton du match et la situation a empiré au fur et à mesure de la première mi-temps. »

Et si le Heat jouait sans Jaime Jaquez Jr. et Kevin Love, ce n’est pas une excuse puisque les Raptors n’avaient pas Pascal Siakam, en partance pour Indiana. Les Floridiens restaient pourtant sur trois victoires de suite, alors comment expliquer une telle dégringolade ?

« On n’avait pas l’état d’esprit des trois dernières rencontres », juge le coach du Heat, avant de mettre l’accent sur la défense en transition et celle sur le porteur du ballon. « Ce sont deux domaines sur lesquels on est concentré et on a progressé. Dans ce match, c’est difficile de dire qu’on a fait des progrès. C’était probablement notre pire match dans ces deux domaines. »

Un match « très moche »

Tyler Herro est d’accord avec l’analyse de son entraîneur. « Ça commence avec le défense sur le ballon, mais aussi loin du ballon, en étant actif pour aider. Que nos adversaires n’aient pas des espaces pour pénétrer. On a été bon dans le dernier match, mais ça n’a pas suivi dans celui-ci », explique le shooteur.

La défense a donc coulé, avec une équipe canadienne qui marque 121 points à 51% de réussite au shoot, 52% à 3-pts. L’attaque n’a pas aidé non plus, avec 97 unités et un affreux 6/28 derrière l’arc.

« Ils ont mis shoot après shoot. On n’a pas vraiment réussi à les pousser à manquer des tirs, et on n’a rien mis dedans. Donc c’est toujours compliqué de se tirer une balle dans le pied comme ça. Le match devient vite très moche », résume Jimmy Butler.

Ce n’était donc qu’un accident pour ce 41e match de la saison. La franchise de Miami est ainsi à mi-parcours, avec 24 succès et 17 défaites. « On est bien », rassure Jimmy Butler. « C’est sûr qu’on peut faire mieux, mais je préfère être sept matches au-dessus des 50% de victoires que sept matches en dessous. Donc ça va le faire. »