Sarunas Marciulionis, les 60 ans d’un pionnier

Saison 1994-95. Sarunas Marciulionis est aux lancers francs. Les Sonics sont à égalité avec Dallas. Ils ont besoin des 2 points de Sarunas Marciulionis pour remporter le match. L’Allemand Detlef Schrempf et Gary Payton viennent le chambrer. « Rooney » (son surnom aux Etats-Unis) rigole avant de marquer. Jamais il n’aurait dû participer à cette rencontre. Le bonhomme est simplement heureux. Et on le comprend.

A Barcelone, en 1992, avec la Lituanie, le numéro 30 des Sonics avait connu le paradis. A son retour aux Etats-Unis, c’est l’enfer qui l’attendait. Deux ans sans jouer, quasiment. Rupture des ligaments du genou droit. De quoi briser une carrière. Mais pas la sienne. Car Marciulionis est un roc. Dans son vocabulaire, le mot « Abandon » n’existe pas. Cela fait trop longtemps qu’il roule sa bosse sur le circuit.

En 1988, alors que la Lituanie faisait encore partie de l’U.R.S.S. et qu’il évoluait à Vilnius, Sarunas s’imposa comme le chef de bande de la sélection soviétique pour les Jeux Olympiques de Séoul. A la clé, un exploit monumental avec une victoire 78-61 sur les USA en demi-finales. La sélection de John Thompson réunissait quelques noms connus (David Robinson, Mitch Richmond, Stacey Augmon, Danny Manning, Dan Majerle, J.R. Reid, Hersey Hawkins…). Le gamin de Kaunas, étudiant en journalisme à Vilnius, fila le bourdon à l’Amérique entière. Puis à la Yougoslavie. Battus 76-63, les Drazen Petrovic, Vlade Divac, Toni Kukoc et autres Dino Radja durent se contenter de l’argent. C’est après Séoul que la Fédération américaine va monter la Dream Team pour restaurer sa place de meilleure nation du basket.

Repéré par Donnie Nelson

Les larmes séchées, le business reprend son cours. Et l’or fait briller la cote de Marciulionis. Un an plus tôt, les Warriors l’avaient retenu au 6e tour de la draft, en 127e position. Une découverte de Donnie Nelson, fils et assistant du papa, coach de Golden State à partir de 1988, aujourd’hui président heureux des Mavs. « Je me trouvais en Union Soviétique pour observer plusieurs joueurs. Un jour, je suis tombé sur un match à la télé. Je ne sais pas combien de points Sarunas a marqué mais à chaque fois qu’il avait le ballon, il prenait la direction du panier. Son agressivité était incroyable ! Les défenseurs n’avaient que deux choix : les 2 points ou la faute. »

La rencontre Donnie-Sarunas marque le début d’une longue amitié. Marciulionis obtient un contrat garanti en Californie en juin 1989. A 25 ans, le surdoué balte devient le premier joueur de l’ex-Union Soviétique à rejoindre la NBA. Pour son bizutage, le 3 novembre, le n°13 des Warriors foule le parquet des Suns. Le ballon du match et son maillot iront directement au musée du Hall of Fame.

Dauphin de Schrempf dans l’élection du 6e homme

Pendant trois saisons, ce shooting guard de 1,96 m et 98 kg fera un véritable chantier en sortie de banc. 12.1 points de moyenne la première saison. 10.9 la seconde, sur 50 matches, à une époque où « le Run TMC » (Tim Hardaway-Mitch Richmond-Chris Mullin) met toutes les défenses de la Ligue au supplice. 18.9 la troisième, après le départ de Richmond à Sacramento. Durant cette saison 1991-92, « Rooney » se classe 3e meilleur scoreur des Warriors derrière Mullin et Hardaway. Sa patte gauche fait un malheur avec 53.8% de réussite aux tirs. Et il plante ses 19 pions par match en moins de 30 minutes, toujours en sortant du banc… Don Nelson, qui a demandé à son fils de jouer les interprètes – car l’anglais de Sarunas était très approximatif -, est tout simplement admiratif. « Quand il n’a pas de pépin physique, il peut tout faire sur un parquet. Il n’a pas de limites. Il joue comme un All-Star. »

En 1991, Marciulionis termine 2e dans l’élection du Meilleur 6e homme de la Ligue derrière un autre Européen, Detlef Schrempf (Pacers). En 1992, rebelote. Le secret de sa réussite ? « Je ne suis jamais totalement satisfait de mon jeu. Je sais à chaque fois que je peux faire mieux. Quand on perd, je me dis toujours que c’est de ma faute. Si je suis content de moi, j’exprime le plus discrètement ma joie. Je n’aime pas me mettre en avant. »

Il paie tout pour que la Lituanie aille à Barcelone

Sauf pour que la Lituanie puisse participer aux J.O. de Barcelone après la proclamation de son indépendance en mars 1990. En 1992, Sarunas démarche les joueurs, les sponsors, l’équipementier et finance tout : les hôtels, les billets d’avion, l’achat des maillots… Le Joueur européen de l’année 1988 sait investir son argent. A Vilnius, il possède un hôtel de 26 chambres – le Sarunas Hotel -, le plus grand bar des sports avec toutes les chaînes américaines par satellite, une fondation pour aider les gamins lituaniens, la plus grande école de basket – la S.M. Basketball Academy – , un journal de basket et une marque de boisson sans alcool ! Son obsession : jouer contre la « Dream Team », celle de son pote des Warriors Chris Mullin. Pari réussi. En demi-finales, la Lituanie prend une leçon face aux stars NBA (127-76). Elle remportera le bronze devant la C.E.I., les frères ennemis de l’ex-République Soviétique (82-78).

Mais le bonheur de Sarunas ne dure pas longtemps. Quand il retrouve son n°13 dans la baie de San Francisco, la guigne s’en mêle. Il ne disputera que 30 matches en deux saisons. L’équipe a changé de visage avec la prise de pouvoir du duo Latrell Sprewell-Chris Webber. Le second se brouille avec Don Nelson et obtient son transfert à Washington. Pour Sarunas aussi, l’heure du départ a sonné. Lorsque George Karl, en poste à Seattle, propose un échange Ricky Pierce-Marciulionis, les Warriors n’hésitent pas un seul instant. Sarunas est resté sur la touche trop longtemps. Chez les Sonics, Karl a une idée derrière la tête : « Sarunas sera notre leader du banc. Celui qui déboule sur le parquet pour remettre les pendules à l’heure. Je lui garantis un minimum de 15 minutes par match. A lui de nous convaincre. »

Une fin de carrière compliquée

Flanqué du n°30, Sarunas refait surface. Il aime les défis et relève celui-là en rapportant plus de 9 points sur 18 minutes. Même le turbulent Gary Payton salue l’apport de l’un des premiers Européens à avoir eu un temps de jeu et un impact significatifs dans la Ligue. « Ici, tout le monde avait un ego démesuré. Sarunas sait remettre chacun à sa place. Il parle juste. Tout le monde l’écoute. »

Sarunas savoure sa nouvelle vie : « Quand j’évoluais à Golden State, je trouvais le jeu des Sonics un peu fou. Ça se vérifie. On court partout, on recherche systématiquement l’interception, on joue sur un rythme d’enfer pour étouffer l’adversaire. Maintenant que je suis avec eux, je me rends compte que c’est un système diabolique qui fonctionne à merveille. »

Sorti de l’enfer, Marciulionis veut désormais y envoyer tous ses adversaires. Mais l’histoire s’achèvera en queue de poisson avec une élimination 3-1 au 1er tour des playoffs contre les Lakers, alors que les Sonics possédaient le deuxième meilleur bilan de la Pacific (57-25) derrière les Suns. Sarunas ne participe pas à cette campagne. L’aventure NBA durera encore deux saisons. A 31 ans, le Lituanien est cédé à Sacramento où il rapportera 10.8 points sur moins de 20 minutes. En juin 1996, il prend la direction de Denver. Les Kings l’échangent contre Mahmoud Abdul-Rauf. Dernière année limitée à 17 matches (6.8 pts). Les Nuggets le couperont en juillet 1997.

« Après les Jeux Olympiques, j’ai joué un peu pour les Nuggets. L’équipe n’a pratiquement pas eu de victoires et en février, elle a décidé de ne pas continuer. Ils m’ont dit qu’ils ne voulaient pas me torturer. En fait, je pense que je n’aurais pas dû jouer ces Jeux Olympiques pour prolonger un peu plus longtemps ma carrière sportive, mais je n’ai pas compris la gravité de ma situation. Je pensais que c’était une opération normale, mais en fait il n’y avait rien à opérer. A 32 ans, il est très difficile de comprendre qu’on vous considère déjà comme inutile, même si je ne regrette pas d’avoir joué à ces Jeux Olympiques. »

Avec les secours après le tremblement de terre de 1989

Papa d’Augustas qui jouait cette année à Saint Mary’s en Californie, Marciulionis a créé la Ligue de basket lituanienne en 1993, dont il devint président, et c’est en 2014 qu’il fait son entrée au Hall Of Fame. De son discours, on retiendra son passage sur les glaçons.

« Chez nous, les glaçons, c’est pour le whisky. Deux, c’est bien. Trois, c’est trop. Mais quand j’ai débarqué dans le vestiaire des Warriors, j’ai découvert les poches de glaçons, les seaux de glaçons. Des glaçons partout. Je voyais Chris [Mullin] mettre ses pieds dans des seaux de glace, ça m’effrayait. Tout était nouveau pour moi. En NBA, pour chaque entraînement, il fallait se bander les chevilles. En URSS, on ne faisait jamais ça. Ou juste après une blessure… Je me suis aussi aperçu à la fin de ma première saison que vous gardez toutes les feuilles de statistiques après les matchs. Et je n’ai jamais compris pourquoi vous faisiez ça en NBA, même pour les défaites. Pour moi, quand on perd un match, ça y est, c’est terminé. Il n’y a rien d’autre à dire. »

Mais s’il fallait résumer la personnalité de « Rooney », on retiendra ce geste. On est le 17 octobre 1989, et un tremblement de terre de magnitude 6,9 sur l’échelle de Richter a fait 63 morts et 3 700 blessés dans la région de San Francisco. Marciulionis se présenta en tenue des Warriors pour aider les secouristes à évacuer des gens prisonniers d’un train de banlieue…

Article publié en 2010, et mis à jour en 2024

Palmarès

Champion olympique : 1988 (U.R.S.S.)

Médaille de bronze aux J.O. : 1992 (Lituanie), 1996 (Lituanie)

Vice-champion d’Europe : 1987 (U.R.S.S.), 1995 (Lituanie)

Médaille de bronze au championnat d’Europe : 1989 (U.R.S.S.)

MVP du championnat d’Europe 1995

Records

35 points à New Jersey le 28.3.92

9 rebonds (3 fois)

10 passes chez les Clippers le 18.12.91

6 interceptions (2 fois)

Sarunas Marciulionis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1989-90 GOS 75 23 51.9 25.6 78.7 1.1 1.8 3.0 1.6 3.1 1.3 1.8 0.1 12.1 1990-91 GOS 50 20 50.1 16.7 72.4 1.0 1.3 2.4 1.7 2.7 1.2 1.5 0.1 10.9 1991-92 GOS 72 29 53.8 30.0 78.8 0.9 1.9 2.9 3.4 3.3 1.6 2.7 0.1 18.9 1992-93 GOS 30 28 54.3 20.0 76.1 1.3 1.9 3.2 3.5 3.1 1.7 2.5 0.1 17.4 1994-95 SEA 66 18 47.3 40.2 73.2 0.3 0.8 1.0 1.7 1.9 1.1 1.5 0.1 9.3 1995-96 SAC 53 20 45.2 40.8 77.5 0.4 1.1 1.5 2.2 2.1 1.0 1.8 0.1 10.8 1996-97 DEN 17 15 37.6 36.7 80.6 0.7 1.1 1.8 1.5 2.2 0.7 2.4 0.1 6.8 Total 363 22 50.5 36.9 76.8 0.8 1.5 2.3 2.2 2.7 1.3 2.0 0.1 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.