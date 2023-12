De quelques millimètres, les Wolves s’en sortent face aux Lakers…

Toutes les conversations vont se concentrer sur ce shoot de LeBron James, mordu ou pas, à 3 secondes de la fin. C’est logique. Néanmoins, il y a eu un match avant entre les Wolves et les Lakers, parfois spectaculaire, souvent avec du déchet, mais plutôt bon dans l’ensemble. Ce sont d’ailleurs les Californiens qui le commencent le mieux, avec un 8-0. Pour une fois, eux qui ont tant de mal en premier quart-temps habituellement.

Mais ça ne dure pas puisque Minnesota répond avec un 18-4. Avec un gros Anthony Davis (17 points et 8 rebonds en douze minutes), les Lakers tiennent et restent devant (29-31). Leur avance gonfle un peu en début de deuxième quart-temps car ils profitent des nombreux ballons perdus de leur adversaire. Quand les Wolves deviennent plus économes, le match s’équilibre, comme le prouve le score à la pause (61-57).

En quelques secondes, LeBron James a tout relancé

Au retour des vestiaires, Anthony Edwards est peu inspiré. Il force et, à l’image de ce troisième quart-temps, c’est très brouillon. Les choses s’emballent dans les dernières secondes avec Rudy Gobert et Naz Reid, mais les Lakers sont encore dans le coup (82-77). Anthony Edwards se réveille et enchaîne les paniers dans le dernier acte.

LeBron James et Anthony Davis lui répondent. Sur un panier primé de Mike Conley, il y a sept points d’avance, à 30 secondes de la fin. On se dit alors que c’est plié.

Mais LeBron James inscrit rapidement trois points, Austin Reaves ajoute un lancer-franc, avant ce fameux shoot où le « King » a, semble-t-il, son pied sur la ligne d’après les arbitres qui ont revu l’action. Los Angeles n’égalise donc pas et Anthony Edwards marque un lancer-franc pour donner deux points d’avance aux siens. LeBron James ne parvient même pas à shooter sur la dernière possession et les Wolves s’imposent 108-106.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le pied sur la ligne de la discorde. Après une rencontre où les joueurs ont constamment regardé les arbitres avec les gros yeux et réclamé des fautes sur chaque contact ou presque, ça ne pouvait finir que sur une décision arbitrale. En revoyant les images, les officiels estiment que la star des Lakers avait le bout du pied sur la ligne. LeBron James n’est pas d’accord. « C’est évidemment un 3-pts. Mon pied est derrière la ligne, on peut voir l’espace entre mon pied et la ligne. Steve Wonder peut le voir ça », répond celui qui fêtait ses 39 ans ce samedi soir et n’était pas sûr de jouer, étant malade avant la rencontre.

– Le manque de soutien autour de LeBron James et Anthony Davis. C’était un gros match face à une forte défense pour les Lakers, donc le défi était compliqué. Si les deux stars ont été au niveau (59 points au total), et même si LeBron James a attendu la fin de rencontre pour vraiment peser, les autres ont manqué d’impact. Austin Reaves est passé à côté, Rui Hachimura et Cam Reddish aussi. Christian Wood s’est certes montré en dernier quart-temps avec deux paniers primés. Mais aucun joueur ne vient inscrire plus de dix points pour seconder les deux All-Stars. Pour renverser une des meilleures équipes de la ligue, chez elle, c’est insuffisant.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.