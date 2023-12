LeBron James en colère contre l’arbitrage vidéo !

Ce n’est sans doute pas le cadeau qu’il attendait pour ses 39 ans. LeBron James n’était pas loin de s’offrir un bel exploit avec six points en trente secondes pour sauver les Lakers et arracher une prolongation à Minnesota.

Sauf que si son panier avec la faute est bien rentré, son shoot à 3-pts non. Enfin, si, mais les arbitres ont d’abord estimé qu’il avait le pied sur la ligne. Ils sont allés revoir les images, puis ont confirmé leur décision devant la réaction hallucinée du joueur, qui ne comprenait pas. Pour lui, c’était tellement gros…

« Même Stevie Wonder peut le voir »

« C’est évident que c’est un panier à 3-pts. Mon pied est derrière la ligne. On peut voir l’espace entre le bout de mon pied et la ligne à 3-pts », assure LeBron James pour ESPN. « On voit un espace blanc, on peut voir le parquet. Même Stevie Wonder peut le voir. »

Cette image, le « King » va même la poster sur son compte Instagram. Déjà agité sur le parquet au moment de la décision arbitrale, sa colère n’avait pas diminué dans le vestiaire, au point de remettre en cause le travail du « Replay Center » de la ligue, basé à New Jersey.

« À quoi sert le replay alors ? Il sert à quoi le replay si même le replay se trompe ? Qui fait partie du centre qui s’occupe du replay ? Ce sont des robots qui fabriquent des Teslas ? Il se passe quoi là-bas ? »

Si pour LeBron James, c’est une évidence, ce n’est pas le cas pour les arbitres, explique Tony Brothers. « Après avoir revu l’image, ce n’était pas assez clair pour passer d’un shoot à 2-pts à un shoot à 3-pts », se justifie l’officiel, qui n’est donc pas revenu sur la décision initiale d’accorder un 2-points, et pas un 3-points.

Le basket et le football, même combat !

Forcément, du côté de Los Angeles, on est d’accord avec le « King ». « De ce que j’ai vu, j’ai pensé que c’était un 3-pts clair et net. Un gars sur le côté a revu les images, on pense que c’est un tir primé », commente Darvin Ham. « On voit l’espace entre son pied et la ligne », poursuit Anthony Davis. « Donc ça indique que son pied était derrière. S’il était à 2-points, on ne pourrait pas voir cet espace. »

Les fans de football, désormais habitués à la VAR, le savent, c’est parfois une question d’angle de caméra. Ou de timing. On peut certes voir un espace entre le pied de LeBron James et la ligne à 3-pts sur l’image arrêtée, mais quand le « King » bouge son pied, l’avant de sa chaussure paraît mordre légèrement sur la ligne.

Voilà au moins un sujet de discussion pour les fans ce soir, afin d’animer le réveillon du Nouvel An…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 29 34 53.9 41.3 74.4 1.0 6.7 7.6 7.4 1.0 1.4 3.3 0.7 25.1 Total 1450 38 50.5 34.6 73.5 1.2 6.3 7.5 7.3 1.8 1.5 3.5 0.8 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.