Russell Westbrook se voit parmi les meilleurs défenseurs à son poste

Tout au long de sa carrière, longue de désormais quinze saisons, Russell Westbrook a récolté une multitude de distinctions individuelles, mais il n’a jamais été nommé dans une « All-Defensive Team ». Aussi bien dans ses meilleures années à OKC, qu’à Houston, Washington ou Los Angeles.

« Je n’en ai pas besoin mais, malheureusement, je n’ai pas reçu une sélection, je ne sais pas pourquoi » regrette-t-il. « À un certain moment de ma carrière, j’ai été très méritant mais, si c’est cette année que cela doit se produire, alors je serais reconnaissant et heureux qu’il en soit ainsi. Je vais continuer de défendre à fond tous les soirs et je vais laisser les choses se faire d’elles-mêmes. »

Prêt à défendre sur n’importe qui

« Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui défendent mieux que moi à ce stade, si l’on fait preuve d’honnêteté » estimait-il notamment, après avoir aidé à contenir Luka Doncic, mercredi à Dallas. « Je vais laisser les chiffres parler pour moi et vous laisser en parler aussi, mais si l’on est tout à fait honnête, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui défendent mieux que moi à mon poste et dans toute la ligue. Franchement. »

Particulièrement physique et énergique pour son poste, ce qui s’avère toujours précieux en premier rideau, Russell Westbrook a néanmoins trop souvent souffert en défense de sa naïveté et de son excès d’engagement, qui lui a valu de trop se découvrir en cherchant à tout prix l’interception. À l’époque où il accumulait les triple-double, il avait aussi souvent tendance à « abandonner » son joueur pour être présent le plus tôt possible au rebond.

Mais à 35 ans, le « Brodie » n’a en tout cas pas le moindre problème, d’après Tyronn Lue, à « relever le défi de défendre sur le meilleur joueur adverse » car « il adore ça ».

« J’accepte l’idée de devoir réussir des stops et défendre sur quiconque doit être défendu, et je crois aussi que je peux défendre sur n’importe qui » confirme le MVP 2017, aux neuf sélections dans les « All-NBA Teams ».

Au service de l’équipe

Des propos qui font finalement écho à ceux de ce même Russell Westbrook, prononcés depuis qu’il a demandé à être le 6e homme des Clippers dans le but d’améliorer les résultats de l’équipe (puis de gagner le titre, à terme ?).

« Je vais sur le parquet et je fais ce qui est le mieux pour que l’équipe puisse gagner » résumait-il le mois dernier. « Quand je suis sur le terrain, je m’assure d’être compétitif et de donner tout ce que j’ai. Je sais que mon devoir est de me donner à fond chaque soir. […] Je suis conscient de ma valeur et de mes capacités. Peu importe le nombre de minutes passées sur le terrain, je sais que je suis une source d’énergie » ajoutait-il la semaine dernière.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.2 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.2 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.9 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.8 2.1 4.4 0.2 28.2 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.4 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 2.0 4.5 0.5 23.0 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.3 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.6 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 60 23 45.0 26.2 68.1 1.4 3.6 5.0 4.4 1.7 1.1 2.0 0.4 11.0 Total 1154 34 43.8 30.4 77.6 1.6 5.6 7.2 8.2 2.6 1.6 4.0 0.3 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.