Mission inchangée pour Russell Westbrook

Depuis deux matches, les Clippers ont assuré l’essentiel en stoppant l’hémorragie. Deux victoires contre Houston et San Antonio ont permis de souffler et de retrouver le sourire. Ces succès sont en coïncidence avec le choix (le sacrifice même pour ses coéquipiers) de Russell Westbrook de désormais commencer les matches sur le banc.

Le meneur, sur un plan individuel, ne brille pas totalement depuis qu’il est remplaçant. Néanmoins, il assure que ce n’est pas vraiment une question d’adaptation puisqu’il n’est « pas certain » que son rôle ait vraiment changé.

« Je vais sur le parquet et je fais ce qui est le mieux pour que l’équipe puisse gagner des matches. C’est tout », résume l’ancien du Thunder pour le Los Angeles Times.

Dans la victoire facile face aux Spurs, Russell Westbrook a compilé 10 points à 4/11 au shoot, 6 passes et 3 interceptions, et sans perdre un seul ballon, en 25 minutes. C’est tout de même mieux que contre les Rockets où il avait inscrit 8 points à 2/9 au tir.

« Il y a une période d’ajustement pour lui, car être titulaire avec Paul George et Kawhi Leonard, ce n’est pas la même chose », estime Tyronn Lue. « Mais il se débrouille très bien. C’est un joueur qui a besoin du ballon entre les mains pour créer le jeu. C’est une bonne chose de l’avoir parmi nos remplaçants. »

Encore du pain sur la planche

Le coach essaie notamment d’associer le plus possible Paul George et Russell Westbrook, qui ont évolué ensemble à Oklahoma City et qui aiment davantage le jeu rapide que la paire Harden/Leonard. En deux rencontres, ils ont déjà partagé 29 minutes ensemble. « Cela nous met dans le rythme », constate le MVP 2017.

Le choix payant de Russell Westbrook et les victoires surtout, notamment après six défaites de suite dont cinq après l’arrivée de James Harden, ne doivent pas éclipser le travail à faire à Los Angeles. Les Clippers sont encore loin d’être à leur meilleur niveau.

« Cela va demander du temps. Tout le monde a un nouveau rôle, pas seulement moi », conclut Kawhi Leonard. « Des joueurs qui jouaient n’ont plus de temps de jeu et ceux qui avaient beaucoup de minutes en ont moins. Westbrook l’a compris. Mais on a encore besoin de temps et de régularité pour jouer les uns avec les autres. »

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.2 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.2 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.9 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.8 2.1 4.4 0.2 28.2 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.4 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 2.0 4.5 0.5 23.0 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.3 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.6 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 Total 1162 34 43.8 30.4 77.6 1.6 5.5 7.2 8.2 2.6 1.6 4.0 0.3 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.