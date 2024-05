Les Clippers saluent le sacrifice de Russell Westbrook

Il a peut-être fait son plus mauvais match de la saison, avec seulement 8 points à 2/9 au shoot en 17 minutes, mais Russell Westbrook a été salué après la rencontre face à Houston. Non pas pour sa prestation, mais pour son sacrifice.

Le meneur de jeu est en effet sorti du banc, après avoir proposé cette option à Tyronn Lue. Le MVP 2017 s’est mis en retrait pour améliorer l’équilibre des Clippers, à la peine depuis l’arrivée de James Harden. Un choix fort et qui mérite d’être souligné pour son coach.

« Il voulait faire cela et c’est le sacrifice ultime pour un joueur de son calibre », admire le coach de Los Angeles pour ESPN. « Par rapport à ce qu’il a fait dans cette ligue et pour cette équipe. Donc bravo à lui pour vouloir faire cela. C’est une partie importante de ce dont on parlait : faire des sacrifices pour gagner. »

Même discours chez Paul George et James Harden. « On a bien joué l’un avec l’autre et son sacrifice représente beaucoup pour nous, pour aller de l’avant et essayer de nouvelles choses. Il y a tant à dire sur son caractère et son leadership », assure l’ailier. « C’est évident qu’il veut être titulaire, mais il s’est sacrifié pour l’équipe et je sais que ce n’est pas une décision facile. Mais au fond, cela va nous servir », poursuit le MVP 2018.

Le seul à ne pas avoir eu un moment fort face à Houston

L’ancien joueur de Brooklyn et Philadelphie a ainsi eu plus de libertés et de ballons face aux Rockets. Il était davantage dans le rythme et termine avec 24 points à 8/11 au shoot, de loin son meilleur match de la saison. Avec, cerise sur le gâteau, le shoot de gagne. Kawhi Leonard a également fait un bon match. En revanche, Paul George a très bien commencé avant de sombrer et d’enchaîner les ratés, quand Russell Westbrook, lui, n’a pas vraiment brillé du début à la fin.

Il y a donc encore du travail pour trouver l’équilibre avec les quatre étoiles, pour qu’elles brillent toutes en même temps, mais le sacrifice de l’ancien du Thunder, symbolisé par cette victoire après six défaites de suite, va dans le bon sens.

« On doit s’assurer que tout le monde joue bien et trouve son rythme, individuellement mais aussi collectivement, pour l’équipe », annonce James Harden. « Je trouve que l’équilibre est bon », analyse George. « Quand on sera en pleine forme et que tout le monde pourra apporter, il sera difficile de rivaliser avec nous. On l’a montré par séquences. »

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.2 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.2 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.9 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.8 2.1 4.4 0.2 28.2 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.4 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 2.0 4.5 0.5 23.0 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.3 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.6 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 Total 1162 34 43.8 30.4 77.6 1.6 5.5 7.2 8.2 2.6 1.6 4.0 0.3 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.