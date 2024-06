La Curry 2 emprunte le coloris « Domaine »

Après la Curry 10 et ses touches de liège, la Curry 11 a rapidement sorti un coloris « Domaine » sur le même thème, pour rappeler que Stephen Curry est un homme qui se nourrit de passion, entre le basket bien sûr, mais aussi le golf et donc le vin.

Under Armour a décidé de poursuivre sur cette route en ressortant une Curry 2 « Domaine ». On retrouve sur celle-ci une tige principalement couleur bordeaux avec des finitions en gris métal, à sa base, à l’avant du pied et également pour faire ressortir le logo d’Under Armour. L’ensemble repose sur une semelle extérieure grise.

La Curry 2 Retro « Domaine » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.