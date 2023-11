Stephen Curry fait partie des joueurs NBA à s’être pris de passion pour le bon vin, une particularité qui se décline désormais jusqu’aux doigts de pied avec depuis l’an dernier un coloris de sa chaussure signature dédié au vin.

Après la version « bouchon de liège » de la Curry 10, Under Armour a présenté sa Curry 11 « Domaine ». Avec une tige entre noir et bordeaux, celle-ci se démarque notamment par un plus petit motif couleur liège sur le dernier œillet. L’ensemble repose sur une semelle UA Flow blanche sur laquelle le logo de Stephen Curry ressort également couleur bordeaux.

La Curry 11 « Domaine » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 170 euros.