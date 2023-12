Jusqu’où les Pistons peuvent-ils encore sombrer ?

Desmond Bane (49 points) et les Grizzlies ont fait la différence en dernier quart-temps pour s’imposer contre les Pistons, infligeant ainsi une 18e défaite de suite aux joueurs de Monty Williams.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Detroit, qui n’arrive toujours à respirer. La dernière victoire, qui fut la deuxième de la saison seulement, date du 28 octobre. Déjà une éternité…

« On ne peut blâmer personne d’autre. C’est la seule chose que je puisse dire aux gars. On est mauvais », explique Bojan Bogdanovic au Free Press. « J’ai l’impression qu’on se donne davantage à fond quand on s’entraîne les uns contre les autres. Mais, à ce stade, peu importe comment on s’entraîne, les gens viennent nous voir à la Little Caesars Arena, pas au centre d’entraînement. On doit faire mieux et montrer aux fans qu’on veut se battre, qu’on a envie. »

Isaiah Stewart semble perdu au moment d’analyser la chute des Pistons. « C’est une question à laquelle il est difficile de répondre. On fait face à l’adversité et c’est dur. C’est sans doute la chose la plus difficile à laquelle on a été confronté dans nos vies », estime l’intérieur.

La roue va tourner. Mais quand ?

Si les Pistons enchaînent les revers, selon Bojan Bogdanovic, ce n’est pas une question de manque de talent ou de cohésion. C’est à cause de l’absence d’intensité, de feu intérieur au sein du groupe.

« Cette équipe est assemblée depuis plusieurs saisons, le noyau dur est là, donc l’alchimie est bonne. On doit être plus discipliné et on doit prendre les choses plus personnellement, notamment lors des duels avec nos adversaires », annonce le Croate. « On doit être honnête, on doit se regarder dans le miroir. Personne ne va nous aider, il n’y aura pas de miracle. La discipline, c’est difficile mais on a besoin d’une victoire pour se sentir mieux et pour que la roue tourne. »

Quand ce succès interviendra-t-il ? Car le calendrier à venir ne pousse pas à l’optimisme : Orlando, Indiana, deux fois Philadelphie et Milwaukee dans les dix prochains jours. La série noire pourrait donc encore continuer quelques jours. Pour rappel, seulement 15 équipes ont perdu 19 matches d’affilée ou plus dans l’histoire de la NBA.