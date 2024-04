La Tatum 2 passe la troisième

Sortie depuis maintenant un peu plus d’un mois en France avec un magnifique coloris « Momma’s Boy », la Tatum 2 est passée à la vitesse supérieure au cours du mois d’avril avec deux nouveaux coloris venus alimenter le calendrier de sortie Jordan Brand. Il y a d’abord eu le modèle « Vortex », en vert, rouge et noir, il y a deux semaines, et enfin cette version « White Cement ».

Cette nouvelle mouture de la deuxième chaussure signature de Jayson Tatum affiche un blanc éclatant sur la partie supérieure de la tige composée d’une base en mesh et d’un revêtement en cuir.

Pour ce qui est du contraste, les logos ressortent en vert fluo « Volt », que ce soit le « JT » sur la languette, ou le « Jumpman », présent au niveau du talon et de la semelle. L’ensemble est également complété par des renforts latéraux en noir et gris tacheté, qu’on retrouve aussi sur la semelle, avec du blanc.

La Jordan Tatum 2 « White Cement » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.