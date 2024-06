Desmond Bane fait exploser son record en carrière

Si Joel Embiid n’avait pas écrasé les Wizards, Desmond Bane aurait fait un très beau MVP de la nuit. Car alors que l’arrière de Memphis n’avait jusqu’à présent jamais dépassé les 38 points sur un match, il a fait exploser cette marque face aux Pistons, en inscrivant 49 points à 19/31 au tir, dont 4/8 de loin, plus 8 passes et 6 rebonds !

Son match face à Detroit est l’exemple du « three-level scorer », capable aussi bien de se frayer un chemin vers le cercle, de sanctionner à mi-distance ou de punir derrière la ligne à 3-points.

« J’essaye de devenir un joueur plus complet », explique le Grizzly. « Pour être capable de créer et de marquer dans toutes les zones du terrain. Car c’est ce qui permet de gagner des matches ».

Monty Williams désespéré

Killian Hayes et les Pistons l’ont bien vu, eux qui n’ont jamais réussi à arrêter Desmond Bane, auteur d’une grande deuxième mi-temps (32 points à 12/16 au tir !). Au grand désespoir de leur coach, Monty Williams…

« Il doit y avoir la fierté personnelle de garder le porteur du ballon et de ne pas laisser un gars aller au cercle », pestait le coach des Pistons, qui subissaient ainsi une 18e défaite consécutive. « J’ai dû demander un temps-mort parce que nous avions pris l’avantage et que Bane est allé au panier trois fois de suite. Il ne s’agit pas de scoring ou de schémas de jeu, il s’agit simplement de la capacité à assurer le repli défensif et à défendre. »

Ce match entre deux des plus mauvaises équipes de ce début de campagne permet en tout cas aux Grizzlies (6 victoires – 14 défaites) de mieux respirer, eux qui restent sur trois victoires sur leurs quatre dernières sorties. Et Desmond Bane a pu recevoir une douche de la part de ses coéquipiers lors de l’interview d’après-match !