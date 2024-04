Les rebonds offensifs, le secteur qui fait très mal aux Sixers

Les Sixers savaient qu’ils allaient devoir tenir le rebond face aux Knicks dans cette série. Surtout après avoir laissé 23 (!) rebonds offensifs à New York lors du Game 1.

Lors des deux matchs suivants, Joel Embiid et ses coéquipiers avaient réussi à équilibrer les choses dans le secteur. Mais lors du Game 4, et alors que Mitchell Robinson, l’un des meilleurs dans le domaine, est pourtant sur la touche, le sujet est forcément revenu sur la table car les rebonds offensifs ont été un facteur majeur de la victoire new-yorkaise, en complément évidemment de la grosse performance de Jalen Brunson.

En particulier dans le quatrième quart-temps, alors que les deux équipes semblaient complètement épuisées. Les Knicks ont ainsi shooté à 6/21 sur la période, quand les Sixers faisaient encore pire à 6/24, ne parvenant pas à servir dans de bonnes conditions Joel Embiid (qui n’est pas sorti de la deuxième mi-temps) face à OG Anunoby, ou à profiter des prises à deux sur le pivot. Dans ce contexte, la bataille du rebond était la facteur clé, et New York l’a encore remporté (18 à 8), avec notamment 7 rebonds offensifs dans les 12 dernières minutes de la partie…

New York récupère près de 40% de ses tirs ratés !

« OG (Anunoby), Precious (Achiuwa) et ces gars ont pesé » admettait Nick Nurse. « Ils ont apporté de l’énergie, avec leurs qualités athlétiques. Ils ont touché les ballons. (Josh) Hart a fait sa part mais Precious, qui en a pris quatre mais en a sans doute touché deux ou trois de plus, ça a eu un impact majeur dans le dernier quart. »

Sans Julius Randle, les Knicks s’appuient en effet sur leur défense, leur attaque étant portée par Jalen Brunson et donc cette capacité à récupérer un maximum de rebonds offensifs.

« On a appris au cours de la saison » expliquait Tom Thibodeau sur la capacité de son équipe à bien finir les matchs, grâce justement à Jalen Brunson et aux rebonds offensifs. « Jalen a joué à un niveau si élevé durant toute la saison, et on peut s’appuyer sur ça. Mais il y a eu un peu de tout. On a été incroyable au rebond. Tout le monde s’interrogeait sur notre capacité à prendre des rebonds avec Josh (Hart) comme ailier fort. Et nous avons été la meilleure équipe au rebonds durant toute la saison. Tout le monde questionnait Jalen en tant que leader… »

Grâce en particulier à Josh Hart, sans doute le meilleur rebondeur offensif chez les extérieurs de la ligue, les Knicks étaient la meilleure équipe dans le domaine en saison régulière, récupérant 33.3% des rebonds offensifs disponibles. Face aux Sixers, ils font encore mieux, en prenant 38.9% des rebonds offensifs récupérables !

Lors du Game 4, New York a ainsi inscrit 21 points suite à des rebonds offensifs, contre 6 pour les Sixers…