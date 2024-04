En plein dans le Myles !

Alors qu’il en termine avec sa 9e saison NBA, Myles Turner n’avait plus disputé les playoffs depuis 2020. C’est dire s’il devait piaffer d’impatience, et le pivot des Pacers ne déçoit pas. Dans la deuxième manche, l’intérieur inscrit 22 points pour égaler son record en carrière. Puis, il bat ce record personnel avec 29 points lors du Game 3. Une marque qu’il a de nouveau atteint la nuit dernière dans la victoire des Pacers dans le Game 4.

Meilleur marqueur d’Indiana, Myles Turner a pris le dessus sur Brook Lopez et son « poster dunk » sur le pivot des Bucks a tourné en boucle toute la soirée. Mais ce qu’il a retenu, ce sont les « Turner, Turner » scandés par le public d’Indianapolis.

« C’était particulier », se réjouit le joueur de 28 ans. « Je n’avais pas réalisé que j’avais rentré le 3-points pendant qu’ils scandaient mon nom. J’ai vu ça après. Mais c’est spécial… Le simple fait de savoir à quel point la ville compte pour moi et que cet amour est réciproque. C’était un moment génial pour moi. »

Un festival à 3-points

Sur les 29 points de Myles Turner, 21 proviennent de tirs à 3-points puisque le pivot signe un magnifique 7/9 derrière l’arc ! Dans son sillage, les Pacers ont même battu un record de franchise avec 22 panier primés.

« Après le premier match, nous avions revu des séquences et j’ai vu certaines brèches dans la défense. J’ai réalisé qu’il y avait des tirs ouverts que nous pouvions exploiter », analyse Myles Turner. « On se doit de lire leur défense et d’agir en fonction, ce qui correspond à peu près à l’ensemble de notre attaque. »

Cette réussite à 3-points est aussi le fruit d’un long travail pour Myles Turner. « Toute ma vie, j’ai shooté à 3-points ! Je n’en prenais pas beaucoup à l’université ou lors de mes débuts en NBA, mais j’en ai toujours été capable et je l’ai beaucoup travaillé. J’ai continué à travailler et les résultats sont visibles. »

Pour T.J. McConnell, la performance de Myles Turner n’est pas exceptionnelle, et il tient aussi à vanter son rôle en défense. « Ce n’est pas uniquement ce soir, » insiste le meneur remplaçant. « Il l’a fait toute l’année. Il est le point d’ancrage de notre défense et il peut amener un déséquilibre contre beaucoup d’équipes par sa manière de reculer et de tirer de loin. Si ce n’est pas le cas, il peut enchaîner sur autre chose, et avoir une présence sous le cercle adverse. Clairement, il était très bon bon ce soir et méritait que les fans chantent son nom. »

Dans les trois victoires des Pacers, Myles Turner tourne à 26.7 points et 8.3 rebonds de moyenne avec un superbe 14 sur 25 à 3-points, soit 56% à 3-points. Lors de ses cinq premières campagnes de playoffs, il n’avait inscrit que 15 tirs à 3-points en 26 matchs, à 31% de réussite.