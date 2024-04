Après les sorties sur le territoire français des premières versions Mirage et Mirage V2, Nike a dévoilé plusieurs coloris à venir de la Book 1 ces dernières semaines, la première chaussure signature tant attendue de Devin Booker.

Nike a mis l’accent sur les passions de Devin Booker avec les modèles « Hike » reflétant l’amour du joueur pour la randonnée et la découverte des paysages singuliers d’Arizona ainsi que de sa faune, et donc ce coloris « Haven », plutôt original puisqu’il porte le nom… de son chien !

Le modèle se distingue ici par une tige en daim noir dont certaines zones viennent rappeler le pelage de Haven autour des lacets. Le travail autour du marron présent à l’intérieur du « Swoosh » reflète pour sa part ses yeux bruns avec un effet brillant plutôt réussi.

L’ensemble est assorti de finitions dorées, pour faire ressortir les contours du Swoosh, ou encore les inscriptions « Book » et « 96 », présentes respectivement sur la languette et la tirette, et repose sur une semelle extérieure translucide en bleu foncé.

La Book 1 « Haven » est désormais disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.